إطلاق المرحلة الثانية من مشروع «نسمة»

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت شركة «أَرادَ»، المرحلة الثانية من مشروع نسمة السكني، بعدما أدى تزايد طلب الشراة غير المسبوق على المشروع السكني في الشارقة إلى بيع كامل وحدات المرحلة الأولى قبل الموعد.

وتضمّ المرحلة الثانية من المشروع الفلل المتميزة المؤلّفة من خمس غرف نوم إلى جانب منازل «التاون‪ ‬هاوس» الفخمة التي تضمّ غرفتي نوم أو ثلاث، والفلل المتلاصقة التي تضمّ أربع غرف نوم والمعروضة حالياً للبيع. وأكّدت شركة «أَرادَ» البدء ببناء «نسمة سكوير»، مركز التسوّق الخاص بالمشروع السكني، في يوليو إذ سيجري تطوير المرافق الأخرى في مشروع نسمة السكني، بالتزامن مع بيع المنازل.

وسيوفّر مركز التسوّق الممتد على مساحة6500‪ ‬ قدم مربّعة تجربة تسوّق واسعة النطاق تكمّلها مجموعة مطاعم توفّر خدماتها للمقيمين في المشروع وفي المجمّعات المجاورة.

ويُتوقّع الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع نسمة السكني في أواخر عام 2018.

فهو سيضمّ ما مجموعه 800 فيلا ومنزل «تاون هاوس» معاصر تسلّم على أربع مراحل، إلى جانب باقة من المرافق المجتمعية الخاصة في وسط ملتقًى ثقافي وتجاري نابض.

في هذا الإطار، قال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة «أَرادَ» «يسرّنا أن نلمس اهتمام الشراة البالغ بمشروع نسمة السكني. فهذا دليلٌ واضحٌ على موقع المشروع الممتاز وعلى تميّز المرافق التي سيتسنى للمقيمين فيه التمتع بها ما إن يكتمل بناؤه. كما يدلّ الأمر على ثقة المستثمرين بإمارة الشارقة بفضل جهود الحكومة الهادفة إلى التشجيع على إنشاء مجتمعات حضرية ذات مساحات خضراء واسعة». يمتدّ المشروع على مساحة تفوق 5 ملايين قدم مربّعة من الأرض المخططة بعناية حرصاً على تحقيق التوازن ما بين المناطق السكنية والمرافق المجتمعية».‫