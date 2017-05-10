الألماس الوردي..الاستثمار المفضل لأثرياء العالم

رويترز

قد يكون الخيار الاستثماري الأنسب بالنسبة لأغنى أغنياء العالم هو شراء ألماسة وردية نادرة للغاية.. فقد سجل الألماس أثمانا قياسية في مزادات هذا العام.

وقال توبياس كورمايند مدير موقع "77 دايموندز"، الذي يملك متجرا في حي "ماي فير" في لندن ويبيع على الانترنت، إن الإقبال على شراء الأحجار الملونة تزايد مع تعافي العالم من الأزمة المالية.

وأضاف أن المشترين أبدوا تفضيلا واضحا للون الوردي رغم أن العثور على أحجار باللونين الأحمر والبرتقالي أصعب أيضا.

ويقول محللون إن الألماس الملون قد يظهر بألوان منها الأزرق والأصفر والأحمر والوردي استنادا إلى طبيعة تشكل الحجر، لكن الوردي نادر ويقدر الخبراء قيمته الجمالية بأكثر من غيره من الألوان.

وفي أبريل، بيعت ألماسة تزن 59.6 قيراط أطلق عليها "النجمة الوردية" بسعر قياسي بلغ 71.2 مليون دولار في هونج كونج.