ثلاثة مواطنين يؤسسون مشروعا متنقلا لخياطة «الكندورة» ومستلزماتها

فهد الأميري (دبي)
أينما كنت يستطيعون الوصول إليك بعربتهم المجهزة بمواصفات خاصة لأخذ مقاساتك وطلباتك، لتتسلم ثوبك الجديد بعد الانتهاء منه بحرفية تكفي لإرضاء أشد العملاء تطلبا، ولأن توصيل الثوب أيضا يتم عن طريق مندوب، أصبحت الملابس الجديدة هي التي تلاحق أصحابها وليس العكس. ابتكر هذه الفكرة 3 مواطنين، أسسوا بها مشروعا تجاريا خارجا عن المألوف، أطلقوا عليه اسم «وايت بوتيك» لخياطة الثوب الرجالي الإماراتي «الكندورة» ومستلزماته، مشيرين إلى أن الوصول إلى العملاء «مجاني».
واستمد مؤسسو المشروع، حمد الملا، وسعود الفهيم، وعلي الأهلي، حماسهم لتأسيس مشروعهم غير التقليدي «من حزمة المشروعات المبتكرة التي انتشرت مؤخرا في دبي، وشجعت الحكومة المواطنين والمقيمين على إطلاقها. وكذلك انطلاقا من رغبتهم في تقديم خدمات تتعلق بالزي الوطني الرجالي، الذي يعتبر جزءا من هوية وثقافة أبناء الإمارات».
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وحول مميزات الانتقال إلى العملاء قال: «هناك مميزات عديدة مثل «توفير الخصوصية للعملاء بعيدا عن محال الخياطة التي يرتادها أعداد كبيرة من الزبائن خصوصا في الأعياد والمناسبات الوطنية، وتقديم الخدمات للفئات التي تجد صعوبة في التوجه إلى محال الخياطة مثل كبار السن وذوي الإعاقة والأطفال. كما أن الوصول إلى المستهلكين سيمكننا من رصد ملاحظاتهم مباشرة»، مؤكداً أنه لضمان النجاح السريع جعلنا من أولويات أهدافنا تقديم خدمات بجودة عالية.
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وبخصوص طريقة تجهيز العربة المتنقلة قال: «اشترينا سيارة ذات مواصفات محددة وذهبنا إلى شركة مختصة، التي جهزت السيارة لتستوعب أدوات القياس ومكان لعرض نماذج من الأقمشة»، مشيراً إلى أن ورشة الخياطة لا علاقة لها بالسيارة، وأن هناك سيارة أخرى لتسليم الطلبات للزبائن في أماكن وجودهم.
وقال إنه «يمكن التواصل معنا عبر حسابات التواصل الاجتماعي».