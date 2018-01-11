«هاتريك» لمروان في أشواط «قرموشة فرخ»

دبي (وام)

أسدل الستار على فئة العامة في أشواط «القرموشة» في بطولة فزاع للصيد بالصقور التلواح التي تعد أولى بطولات الصيد بالصقور للموسم الجديد لبطولات فزاع التراثية والتي تقام بتنظيم من مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في منطقة الروية في دبي وتشهد مشاركة نخبة الصقارين الباحثين عن التتويج بأغلى الألقاب.

وكسب مروان أحمد الشيخ بن مجرن ثلاثية أشواط قرموشة فرخ على صعيد السيارة والرمز والنقدي فيما توزع لقبا شوطي قرموشة جرناس بين محمد راشد سعيد علي وحميد محمد سعيد راشد الطاير.

وفي شوط قرموشة فرخ - الرمز حقق المركز الأول «فتنه» لمروان أحمد الشيخ مجرن بزمن 17:752 ثانية وجاء بالمركز الثاني «لوس أنجلس» بقيادة خلفان بطي سالم موسى القبيسي بزمن 18:057 ثانية وبالمركز الثالث «جي 9» لمبارك مطر بطي الخيلي بزمن 18:124 ثانية.

وفي شوط قرموشة فرخ - السيارة حقق المركز الأول «جمرة» لمروان أحمد الشيخ مجرن بزمن 18:214 ثانية وجاء في المركز الثاني «41» لمحمد أحمد ثاني الفلاسي بزمن 18:948 ثانية وحل في المركز الثالث «دانه» لسيف جمال سيف الحريز الفلاسي بزمن 18:968 ثانية.

وفي شوط قرموشة فرخ - النقدي حقق المركز الأول «نيران» لمروان أحمد الشيخ مجرن بزمن 18:782 ثانية وحل في المركز الثاني «1» لحمد أحمد بن الشيخ مجرن الكندي بزمن 19:274 ثانية وجاء في المركز الثالث «طوارئ» بزمن 19:285 ثانية.

وفي شوط قرموشة جرناس - الرمز حقق المركز الأول «أغادير» لحميد محمد سعيد راشد الطاير بزمن 18:365 ثانية وجاء في المركز الثاني «ثواني» لبطي أحمد بن الشيخ مجرن بزمن 18:377 ثانية وحل في المركز الثالث «جمره» لبطي أحمد بن الشيخ مجرن بزمن 18:469 ثانية.

وفي شوط قرموشة جرناس - السيارة حقق المركز الأول «عجايب» بقيادة محمد راشد سعيد علي بزمن 18:162 ثانية وجاء ثانيا «أفعال» لسعيد هلال سالم المنصوري بزمن 18:600 ثانية وحل في المركز الثالث «برقة» لعامر مبارك مطر الخيلي بزمن 18:625 ثانية.