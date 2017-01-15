حادث يتسبب في انسحاب «أبوظبي للسباقات - بلاك فالكن»

دبي (الاتحاد)

اضطر فريق «أبوظبي للسباقات - بلاك فالكن» للانسحاب من نسخة هذا العام لسباق هانكوك دبي 24 ساعة على إثر حادث اصطدام وقع في الساعات الأولى من صباح أمس بين سيارة الفريق «مرسيدس إيه.إم.جي-جي.تي3» وسيارة «لامبورجيني» مما أدى إلى تضرر نظام التعليق الأمامي الأيمن في السيارة.

بدأ فريق أبوظبي للسباقات من المركز الأول بعدما حقق أسرع زمن في الحصة التأهيلية، وبسبب الحوادث المتكررة خلال الساعات الأولى من عمر السباق رفع المنظمون راية السرعة المحددة (60 كلم/‏‏‏‏س) لأكثر من مرة ولم يكن ذلك في صالح التقدم الذي حققه الفريق مما أعاده إلى احتلال المركز الثالث، لتبدأ بعدها منافسة قوية مع فريق البورشه على المراكز الثلاثة الأولى استمرت لأكثر من نصف عمر السباق.

تألف الفريق من أربعة سائقين هم: الإماراتي خالد القبيسي، والهولندي الطائر جيرون بليكيمولن، بالإضافة إلى الألمانيين باتريك أزينهايمر ومانويل ميتزجير.

وقال القبيسي: كنا نمتلك القدرة والسرعة للصعود إلى منصة التتويج إلا أن انزلاق سيارتي واصطدامنا بسيارة أخرى منعنا من تحقيق الهدف هذه المرة».