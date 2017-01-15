حادث يتسبب في انسحاب «أبوظبي للسباقات - بلاك فالكن»

دبي (الاتحاد)
اضطر فريق «أبوظبي للسباقات - بلاك فالكن» للانسحاب من نسخة هذا العام لسباق هانكوك دبي 24 ساعة على إثر حادث اصطدام وقع في الساعات الأولى من صباح أمس بين سيارة الفريق «مرسيدس إيه.إم.جي-جي.تي3» وسيارة «لامبورجيني» مما أدى إلى تضرر نظام التعليق الأمامي الأيمن في السيارة.
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تألف الفريق من أربعة سائقين هم: الإماراتي خالد القبيسي، والهولندي الطائر جيرون بليكيمولن، بالإضافة إلى الألمانيين باتريك أزينهايمر ومانويل ميتزجير.
وقال القبيسي: كنا نمتلك القدرة والسرعة للصعود إلى منصة التتويج إلا أن انزلاق سيارتي واصطدامنا بسيارة أخرى منعنا من تحقيق الهدف هذه المرة».