سلطان بن سليّم: التفكير «خارج الصندوق» أسرع الطرق إلى النجاح

يوسف العربي (دبي)

نشأ في عائلة تجارية عريقة أكسبته مهارات النجاح وطرق التعامل مع التحديات، فعرف منذ صغرة كيف تولد الفرص من رحم الصعاب، كما آمن بأهمية تتويج المكتسبات الفردية بالعلم، فحصل على شهادة في الاقتصاد من جامعة «تيمبل» الأميركية، ليبدأ بعدها مشواراً طويلاً من الإنجازات.

بدأ رحلته المهنية موظفاً في جمارك دبي بمنطقة جبل علي، وأشرف على تطوير المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» التي باتت نموذجاً عالمياً يحتذى به للمناطق الاقتصادية الناجحة.

يعد أحد رجال الأعمال البارزين، حيث نجح من خلال خبرته العلمية والعملية، في قيادة النمو السريع لعدد كبير من مشاريع البنية التحتية الرئيسة في دبي، ومنها الموانئ والمناطق الحرة والتطوير العقاري، والمساهمة بشكل كبير في مسار النمو المتميز الذي شهدته دولة الإمارات.

سلطان أحمد بن سليم..