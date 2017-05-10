سلطان بن سليّم: التفكير «خارج الصندوق» أسرع الطرق إلى النجاح

يوسف العربي (دبي)
نشأ في عائلة تجارية عريقة أكسبته مهارات النجاح وطرق التعامل مع التحديات، فعرف منذ صغرة كيف تولد الفرص من رحم الصعاب، كما آمن بأهمية تتويج المكتسبات الفردية بالعلم، فحصل على شهادة في الاقتصاد من جامعة «تيمبل» الأميركية، ليبدأ بعدها مشواراً طويلاً من الإنجازات.
بدأ رحلته المهنية موظفاً في جمارك دبي بمنطقة جبل علي، وأشرف على تطوير المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» التي باتت نموذجاً عالمياً يحتذى به للمناطق الاقتصادية الناجحة.
يعد أحد رجال الأعمال البارزين، حيث نجح من خلال خبرته العلمية والعملية، في قيادة النمو السريع لعدد كبير من مشاريع البنية التحتية الرئيسة في دبي، ومنها الموانئ والمناطق الحرة والتطوير العقاري، والمساهمة بشكل كبير في مسار النمو المتميز الذي شهدته دولة الإمارات.
سلطان أحمد بن سليم..
الذي يشغل منصب رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي، ورئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، يؤمن بأن التفكير خارج الصندوق أسرع الطرق إلى النجاح فوظف أفكاره، وتجاربه، وخبراته المتراكمة، للخروج بمشروعات جديدة مفعمة بالتحدي والابتكار، مستلهماً الطاقات الإيجابية لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. ... المزيد