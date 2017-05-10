برنامج حوافز لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية في دبي

دبي (الاتحاد)

اعتمد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، خلال اجتماع المجلس، برنامج حوافز يشجع الجمهور على استخدام السيارات الكهربائية في إمارة دبي، والذي تم عرضه من قبل هيئة كهرباء ومياه دبي وبلدية دبي تماشياً مع مبادرة دبي للتنقل الأخضر، والتي تسعى إلى زيادة نسبة السيارات الهجينة والكهربائية في دبي. ويتمثل توجيه المجلس، بضم السيارات الهجينة والكهربائية لمجموع أسطول مركبات بعض الهيئات الحكومية بما لا يقل عن 10% من مجموع المشتريات الجديدة ابتداءً من عام 2016 وحتى عام 2020، بحيث تصل نسبة المركبات الهجينة والكهربائية في دبي إلى 2% بحلول عام 2020، ترتفع هذه النسبة وتصل إلى 10% بحلول 2030. ويساهم ذلك في خفض 19% من إجمالي الانبعاثات الكربونية في دبي بحلول عام 2021.

كما تمت خلال الاجتماع ‬الـ‬45، مناقشة سير العمل في تنفيذ استراتيجية دبي المتكاملة للمياه.

‬ترأس ‬‬الاجتماع سمو ‬الشيخ ‬أحمد ‬بن ‬سعيد ‬آل ‬مكتوم، ‬بحضور سعيد ‬محمد ‬الطاير، ‬نائب ‬رئيس ‬المجلس ‬الأعلى ‬للطاقة ‬في ‬دبي، ‬و‬أحمد ‬بطي ‬المحيربي، ‬الأمين ‬العام ‬للمجلس ‬الأعلى ‬للطاقة ‬في ‬دبي، ‬وكل ‬من ‬أعضاء ‬المجلس ‬سيف ‬حميد ‬الفلاسي، ‬الرئيس ‬التنفيذي ‬لمجموعة ‬إينوك، ‬وعبدالله ‬عبدالكريم، ‬مدير ‬عام ‬دائرة ‬شؤون ‬النفط، ‬وخالد ‬محمد ‬شريف، ‬مساعد ‬المدير ‬العام ‬لقطاع ‬رقابة ‬البيئة ‬والصحة ‬والسلامة ‬ببلدية ‬دبي، ‬والمهندس ‬وليد ‬سلمان، ‬نائب ‬رئيس ‬لجنة ‬دبي ‬للطاقة ‬النووية، ‬إلى ‬جانب ‬ناصر ‬بوشهاب، ‬المدير ‬التنفيذي ‬لقطاع ‬الاستراتيجية ‬والحوكمة ‬المؤسسية ‬في ‬هيئة ‬الطرق ‬والمواصلات ‬بدبي، ‬وفريديريك ‬شيمين، ‬المدير ‬العام ‬لمؤسسة ‬دبي ‬للبترول، ‬وسيمون ‬كاتل، ‬المدير ‬العام ‬لهيئة ‬دبي ‬للتجهيزات.

وقال سعيد محمد الطاير: «تماشياً مع استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه لخفض استهلاكهما بنسبة 30% بحلول 2030، ناقشنا خلال الاجتماع نتائج المرحلة الأولى من دراسة إدارة موارد المياه في دبي وسبل تحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة سعة شبكة مياه الصرف الصحي، وتتضمن استراتيجية إدارة الطلب 9 برامج لإدارة الطلب على الطاقة تشمل مواصفات وأنظمة البناء الأخضر، وتأهيل المباني القائمة، والتبريد المركزي للمناطق، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، وقوانين ومواصفات لرفع معايير وكفاءة الأجهزة، وكفاءة إنارة الشوارع». وأضاف «اطلعنا أيضاً على عرض مشروع مصباح دبي‏‭ ‬لكفاءة ‬استهلاك ‬الطاقة ‬الذي ‬طورته ‬بلدية ‬دبي ‬بالتعاون ‬مع ‬شركة ‬فيليبس»‬.

وقال أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي: «تم عرض برنامج التوطين في هيئة كهرباء ومياه دبي كأفضل جهة حكومية في تعيين وتطوير الكفاءات الإماراتية، حيث اطلع أعضاء المجلس الأعلى للطاقة في دبي على برامج وخطط الهيئة التي تخطت حاجز الـ85% في توطين الإماراتيين في الوظائف القيادية العليا و86% من المعدل العام لسعادة المواطنين، وذلك بحسب برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز».