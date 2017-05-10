10 ٪ من السيارات الحكومية «كهربائية»

حسام عبدالنبي (دبي)

أطلقت وزارة الطاقة أمس مبادرات المسرعات الحكومية للسيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية ضمن استراتيجية دولة الإمارات 2050، مستهدفة زيادة انتشار تلك النوعية من السيارات وتخفيض نسبة الانبعاثات بواقع 70% بحلول عام 2050.

وتضمنت المبادرات توقيع عدد من مذكرات التفاهم من أجل زيادة نسبة السيارات الكهربائية في أسطول سيارات الهيئات الحكومية إلى 10%، حيث وقعت مؤسسة مواصلات الإمارات مذكرات تفاهم لهذا الغرض مع كل من وزارات الطاقة، التغير المناخي، تطوير البنية التحتية، الصحة ووقاية المجتمع، فضلاً عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء. كما تضمنت مبادرات المسرعات الحكومية للسيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية توقيع وزارة الطاقة عددا من مذكرات التفاهم تستهدف مواجهه التحديات التي كانت تواجه زيادة استخدام السيارات الكهربائية في الدولة ومنها عدم توافر التمويل والتأمين الشامل على تلك السيارات حيث تم أمس توقيع مذكرات تفاهم مع بنك الإمارات دبي الوطني، بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود، الظفرة للتأمين، الصقر الوطنية للتأمين، أبوظبي الوطنية للتكافل. وقال معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة، في المؤتمر الصحفي، إن مؤسسة مواصلات الإمارات وقعت مذكرات تفاهم مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية لهذا الغرض فضلاً عن توقيع وزارة الطاقة مذكرات تفاهم مع البنوك وشركات التأمين لمواجهه الصعوبات التي كانت تحد من انتشار تلك السيارات وطرح منتجات وحلول مالية بأسعار تنافسية.

وأضاف أن الهدف من تشجيع استخدام السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية ليس إحلالها محل السيارات العادية ولكن العمل على تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من 22 إلى 15 مليون وحدة ضمن استراتيجية الدولة للطاقة 2050، مشيراً إلى أنه تم إصدار أول شهادة مطابقة للمعايير لسيارة كهربائية لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.

ورداً على سؤال لـ «الاتحاد» عن مستهدفات الدولة لانتشار السيارات الكهربائية والتحديات التي تحد من انتشارها، أجاب المزروعي، أن الهدف زيادة النسبة إلى 10% من سيارات الجهات الحكومية.