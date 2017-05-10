منطقة التجارة الحرة لميناء خليفة تستعرض الفرص الاستثمارية أمام الشركات الكورية

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت موانئ أبوظبي، المطور الرئيس والمشغل للموانئ التجارية والمجتمعية ومدينة خليفة الصناعية في أبوظبي، أمس في العاصمة الكورية سيؤول «ملتقى الاستثمار لمنطقة التجارة الحرة لميناء خليفة»، في مقر غرفة التجارة والصناعة الكورية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي. واستعرض الملتقى فرص الاستثمار الواعدة في منطقة التجارة الحرة لميناء خليفة أكبر منطقة حرة في منطقة الشرق الأوسط ضمن مدينة خليفة الصناعية.

وانعقد «ملتقى الاستثمار لمنطقة التجارة الحرة لميناء خليفة، بحضور عبد الله سيف النعيمي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية كوريا، ومانع محمد سعيد الملا الرئيس التنفيذي لمدينة خليفة الصناعية، وممثلين عن المكتب التمثيلي لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي في كوريا، وممثلين عن دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي وبحضور عدد كبير من المستثمرين و الشركات الكورية.

وجمع «ملتقى الاستثمار لمنطقة التجارة الحرة لميناء خليفة»، موانئ أبوظبي مع أبرز قادة الأعمال الكوريين، وتم خلال الملتقى استعراض مقومات الاقتصاد الإماراتي وفرص الاستثمار الواعدة، وتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدولة، حيث تعمل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي من خلال مشاركتها في «ملتقى الاستثمار لمنطقة التجارة الحرة لميناء خليفة» في سيؤول، على دعم جهود استقطاب الاستثمارات الأجنبية والتي تسهم في دعم التنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي.

تقع منطقة التجارة الحرة لميناء خليفة ضمن مدينة خليفة الصناعية، وتمتد على مساحة إجمالية قدرها 100 كم مربع موزعة على المنطقتين (أ) و(ب)، وتدعم العديد من القطاعات الاستثمارية التي تشمل الألومنيوم، والسيارات، والمنتجات الهندسية المعدنية، والخدمات اللوجستية للموانئ، وصناعة الأغذية، والصناعات الدوائية، والبوليمرات، والتغليف، والقطاعات الأخرى التي تركز عليها استراتيجية موانئ أبوظبي تماشياً مع رؤية أبوظبي 2030.