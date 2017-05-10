1.12 مليار درهم مساهمة «أدنيك» في دعم اقتصاد أبوظبي الربع الأول

أبوظبي (الاتحاد)

ساهمت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» في دعم اقتصاد إمارة أبوظبي بـ1.12 مليار درهم في الربع الأول من 2017، مسجلة نمواً بنسبة 8 % عن القيمة المستهدفة، حسبما أعلنت الشركة في بيان أمس. وأرجعت الشركة نتائج الربع الأول الإيجابية إلى الزخم الكبير في الفعاليات التي استضافتها مراكز الشركة خلال الفترة الماضية، بما في ذلك معرضا آيدكس ونافدكس اللذان شهدا نجاحاً هو الأكبر على الإطلاق منذ انطلاقتهما.

واستضافت مراكز الشركة خلال الربع الأول من العام 12 معرضاً و108 مؤتمرات أو فعاليات استقطبت أكثر من 302 ألف زائر، كما ساهمت في دعم نحو 6922 فرص عمل، وإشغال ما يزيد على 240396 ليلة فندقية في الإمارة، كما ارتفعت نسبة التوطين في الشركة لتصل إلى 60.8% من إجمالي الكوادر العاملة، فيما بلغت نسبة الكفاءات الإماراتية في المناصب الإدارية العليا 82% حتى نهاية الربع الأول من 2017.

وقالت معالي نورة الكعبي، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للمعارض: «تعكس النتائج المتميزة التي تحققت خلال الربع الأول من العام الجاري دور أدنيك الفعال في تنفيذ رؤية قيادتنا الرشيدة التي تولي أهمية كبرى للقطاعات غير النفطية ومساهمتها في تحقيق نمو اقتصادي مستدام».

وأضافت معاليها: «تتعاون أدنيك مع شركائها في لعب دور رئيس في التحول الاقتصادي الذي تشهده أبوظبي، من خلال تطوير قطاع سياحة الأعمال، وتعزيز سمعة أبوظبي كوجهة مفضلة لمنظمي الفعاليات الرئيسة والشركات المتخصصة في هذا القطاع، ونواصل الاستثمار في مرافقنا الحديثة لزيادة قدرتها على استقطاب المزيد من الفعاليات الدولية البارزة، بما يخلق فرصاً اقتصادية جديدة لإمارة أبوظبي».