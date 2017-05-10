«روتانا» تدير فندقين لـ «آر إس جي» في دبي باستثمارات 1.2 مليار درهم

مصطفى عبد العظيم (دبي)

كشفت مجموعة آر إس جي الدولية»، المتخصصة في مجالات التطوير العقاري أمس عن خططها لزيادة استثماراتها في قطاع الضيافة في سوق الإمارات والأسواق العالمية خلال المرحلة المقبلة، حيث تعمل الشركة حالياً على تطوير فندقين في دبي تديرهما مجموعة روتانا بتكلفة استثمارية تبلغ 1.2 مليار درهم، وبطاقة إجمالية تصل إلى ألف غرفة.

ووقعت الشركة أمس ثاني اتفاقية مع مجموعة روتانا لإدارة الفندق الثاني لها في دبي من فئة الـ 4 نجوم، والذي تعتزم تطويره في شارع الشيخ زايد بالقرب من محطة مترو مركز الإمارات للصرافة، ويتوقع افتتاحه بحلول عام 2020، بالتزامن مع استعداد الإمارة لاستضافة معرض إكسبو 2020 العالمي، بتكلفة تصل إلى 600 مليون درهم. ويتكون فندق روتانا الجديد من 40 طابقاً تشتمل على غرف وشقق فندقية، ويضم 180 غرفة و10 أجنحة تنفيذية فاخرة، بالإضافة إلى 300 شقة فندقية تتوزع بين 40 استوديو و240 شقة مكونة من غرفة نوم واحدة و20 شقة مكونة من غرفتي نوم، وعدد من المرافق التي تشتمل على 3 قاعات اجتماعات مجهزة بالكامل وردهة تنفيذية ونادي صحي يحتوي على صالة للألعاب الرياضية وحوض سباحة وصالة للياقة البدنية.

جاء الكشف عن الفندق الجديد بعد أقل من شهرين من إطلاق الشركة لمشروع فندق «صباح روتانا» في دبي في مارس 2017، والذي يقع على شارع الشيخ زايد أيضا بارتفاع 54 طابقاً، ويضم 533 غرفة من فئة الخمس نجوم تنقسم إلى 210 غرفة فسيحة كاملة التجهيزات، إضافة إلى 10 أجنحة تنفيذية وجناحين رئاسيين. بينما تشمل الشقق الفندقية 260 شقة من غرفة نوم واحدة و52 شقة من غرفتي نوم. وقّع الاتفاقية كل من ناصر النويس، رئيس مجلس إدارة روتانا، و راج ساهني، رئيس مجلس إدارة مجموعة «آر إس جي الدولية»، وذلك خلال الحفل الخاص الذي أقيم بهذه المناسبة في فندق أموج روتانا في دبي. وكشف ساهني عن اعتزام المجموعة التوسع في محفظة الضيافة خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع مجموعة روتانا الفندقية، حيث تدرس الشركة عدة فرص في مواقع مختلفة بدبي، بالإضافة إلى خططها للحصول على ترخيص فندق في الولايات المتحدة الأميركية ضمن مشروع سكني تطوره الشركة في ولاية بوسطن الأميركية، لافتاً إلى أن سيتم اختيار علامة روتانا الفندقية لإدارة هذا الفندق.

من جهته قال ناصر النويس، إن روتانا تخطط للتوسع في قطاع الضيافة بدولة الإمارات وتحديدا في دبي وأبوظبي خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيراً إلى أنها تنوي افتتاح 8 فنادق جديدة في الإمارة قبل نهاية عام 2020، ليصل إجمالي عدد الفنادق التي تديرها في دبي إلى 21 فندقا، بإجمالي استثمارات بقيمة تزيد عن 850 مليون دولار، لافتاً إلى أن الفنادق الجديدة ستضيف 2،668 غرفة إلى محفظة الشركة في دبي، ليصل إجمالي عدد الغرف إلى 6,151 غرفة، مع توسيع محفظتها في الإمارة إلى 21 فندقاً. وأشار النويس إلى أن دبي بحاجة إلى نحو 45 ألف غرفة فندقية جديدة لتلبية الإقبال الكبير المتوقع خلال معرض اكسبو 2020، مشيراً إلى أن روتانا تعكف على توسيع محفظتها الفندقية في دبي لسد هذه الحاجة. وأشار إلى أنه إضافة إلى الفنادق الثمانية الجديدة في دبي، ستقوم روتانا بافتتاح خمسة فنادق جديدة في أبوظبي خلال الثلاث أو الأربع سنوات المقبلة، ليصل بذلك إجمالي عدد فنادقنا في العاصمة الإماراتية إلى 16 فندقاً، لافتاً إلى أنه سيتم افتتاح ما يصل إلى 17 فندقاً جديداً قبل نهاية عام 2018، في أسواق متنوعة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان والعراق وإيران وتركيا، إلى جانب السوق المحلي في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن ناحيته قال جاسجيت سينج جاج، الرئيس التنفيذي لمجموعة «آر إس جي الدولية» «شهد قطاع الضيافة قفزة عملاقة خلال العقد الماضي مع استقطاب الإمارة للزوار من حول العالم، ومن المتوقع أن يستمر هذا القطاع في النمو أيضاً، ويمثل الاتفاق بين مجموعتنا وشركة روتانا فرصة كبيرة لنا للتوسع في قطاع الضيافة ويأتي في الوقت المناسب لمجموعة ’آر إس جي الدولية‘. ومن جانبه، قال عمر قدوري، الرئيس التنفيذي لشركة روتانا لإدارة الفنادق: «تستعد دبي لاستضافة 25 مليون زائر لمعرض إكسبو 2020، والذي من المقرر أن يكون أكبر حدث في تاريخ المنطقة. وتقدّر حاجة الإمارة إلى 45,000 غرفة فندقية إضافية لتلبية الطلب المتوقع خلال المعرض الذي سيستمر لمدة ستة أشهر. وتسعى روتانا، من خلال تركيزها الكبير على بناء محفظة الضيافة الخاصة بها في دبي، إلى تلبية هذا الطلب من خلال توفير مجموعة متنوعة من الفنادق في الوقت المناسب، استعداداً لهذا الحدث».