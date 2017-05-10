أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «اتصالات» و«Virtuzone» عن إطلاق شراكة تسويق استراتيجية لمساعدة الشركات الجديدة على إطلاق أعمالها وتحقيق النمو في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتوفر هذه الاتفاقية للشركات الجديدة تراخيص تجارية ممولة ومخفضة من «Virtuzone»، إلى جانب الاشتراك بخدمات الهاتف المتحرك والإنترنت بما في ذلك باقة الأعمال «Business Quick Start» من «اتصالات»، وذلك من خلال مكتب «اتصالات» الكائن ضمن مركز أعمال «Virtuzone» في «وسط مدينة دبي».

وتوفر «اتصالات» مجموعة واسعة من الأجهزة المكتبية للشركات الجديدة بالإضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة، والأجهزة اللوحية، وأجهزة الكمبيوتر الصغيرة، والهواتف المتحركة، وأجهزة الخادم، والطابعات، وأجهزة الأمن والتخزين.

وقال عصام محمود، نائب الرئيس للتسويق/‏ قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة في «اتصالات» «تعمل اتصالات بشكل وثيق مع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة لفهم احتياجاتها ومتطلباتها في كل مرحلة من مراحل أعمالها، ومع تطلع تلك الشركات لمنافسة الشركات المحلية والعالمية الرائدة من خلال تقديم منتجات وخدمات متميزة، تساعد خدمات القيمة المضافة والمنتجات المخصصة التي توفرها اتصالات للشركات الصغيرة والمتوسطة على إدارة تحديات النمو، كما أن شراكتنا مع Virtuzone ستمكن الشركات الجديدة من الوصول إلى أفضل التقنيات مع الحد الأدنى من متطلبات رأس المال».

من جانبه قال كارل هوجارد، المدير التنفيذي لشركة «Virtuzone» «نحن في Virtuzone نسعى دائماً إلى إزالة العقبات التقنية والإدارية التي تعوق رواد الأعمال عن تأسيس أعمالهم في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعتبر هذه الشراكة بين Virtuzone واتصالات خطوة أخرى نحو توفير تجربة أفضل لعملائنا من خلال تمكينهم من تنفيذ خطط أعمالهم بشكل أسهل أكثر من أي وقت مضى».