لطيفة تفوز بلقب «الشيش» وشوق تحلق بـ «السابر والايبيه»

كلباء (الاتحاد)

اقتنصت لطيفة الحوسني لاعبة نادي سيدات الشارقة لقب بطولة سلاح الفلوريه «الشيش»، كما تألقت شوق حاج لاعبة نادي بني ياس الرياضي بفوزها بلقبي مسابقتي الايبيه والسابر، في بطولة كلباء للناشئين للمبارزة تحت 17 سنة، التي انطلقت صباح امس، بصالة سيف اليعربي بكلباء، ضمن روزنامة اتحاد المبارزة للموسم الرياضي 2016/‏‏2017، بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي ومنطقة الشارقة التعليمية وبرعاية شركة الحصن للغاز.

واستهل اليوم الأول بإقامة مسابقات الفتيات لأسلحة المبارزة الثلاثة «الشيش» الفلوريه «وسلاح السيف العربي» السابر «وسيف المبارزة» الايبيه بمشاركة 66 لاعبة مثلن أندية الدولة للمبارزة. شهدت الافتتاح د. هدى المطروشي الأمين العام للاتحاد وحسين الغزال الشامسي عضو مجلس إدارة الاتحاد وجمع كبير من مشجعي ومحبي لعبة النبلاء بالمنطقة الشرقية.

وشهدت المنافسات إثارة بالغة وندية كبيرة بين اللاعبات المشاركات بالبطولة مما أضفى أجواء تنافسية رائعة، وتوجت لطيفة الحوسني من سيدات الشارقة بلقب بطولة سلاح الفلوريه «الشيش» وحلت ديما فتحي بالمركز الثاني ونالت نوره البريكي وفاطمة جمعة المركز الثالث وكانت لطيفة قد حسمت اللقب لصالحها بصعوبة بالغة بعد تغلبها في المباراة النهائية على ديما فتحي لاعبة نادي بني ياس الرياضي 15- 14 في مباراة متكافئة سيطر فيها التعادل على معظم فتراتها حتى النقطة الأخيرة، وكانت الحوسني تخطت في دور نصف النهائي نوره البريكي لاعبة نادي بني ياس أيضاً 15- 14.

كما شهدت منافسات اليوم الأول تألق لافت للاعبة شوق حاج لاعبة نادي بني ياس الرياضي بفوزها بلقبي مسابقتي الايبيه والسابر في مسابقة سلاح الايبيه نالت شوق لقب المسابقة بعد فوزها على لاعبة نادي الوحدة الواعدة عائشة الهاملي 15- 12 في مباراة قوية قدمت فيها لاعبة نادي الوحدة أوراق اعتمادها كموهبة تستحق الرعاية بعد تألقها وقلبها للتوقعات ووصولها للمباراة النهائية، وكانت شوق تخطت في مباراة دور نصف النهائي عائشة سبيل لاعبة نادي الشباب العربي بسهولة 15-9، فيما تأهلت عائشة الهاملي إلى دور النهائي عبر فوزها في مباراة دور نصف النهائي على الأردنية ياسمين كنعان لاعبة أكاديمية ام كي اف ايه 15- 14 في مفاجأة مدوية حققتها الموهبة الجديدية.

أما في مسابقة سلاح السابر فقد سيطر لاعبات نادي بني ياس على ألقاب المسابقة بعد فوز شوق حاج في المباراة النهائية على زميلتها انا كركمان 15- 10 في مباراة سهلة لبطلة المسابقة، ونالت كل من لطيفة الحوسني لاعبة نادي سيدات الشارقة وكريستينا كركمان المركز الثالث.

وعقب انتهاء الفعاليات قامت د. هدى المطروشي الأمين العام لاتحاد المبارزة بتكريم اللجنة الفنية والحكام ومدربي ومدربات الأندية المشاركة بالبطولة وتتويج اللاعبات الفائزات بالمراكز الأولى وعبرت عن سعادتها الغامرة بالمستوى المتميز للاعبات المشاركات بالبطولة مؤكدة أن البطولة حققت العديد من الأهداف الاستراتيجية للاتحاد أولها الالتزام التام بتنفيذ خطط وبرامج الاتحاد في تنظيم البطولات المحلية والتي تعد المستكشف الأول للمواهب الواعدة في عالم اللعبة والتي يعول عليها الجهاز الفني للمنتخب الوطني الكثير للوقوف على المستويات الحقيقية للاعبات وفرصة لاكتشاف المواهب المتميزة للانضمام لصفوف المنتخبات الوطنية.