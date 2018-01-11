النجوم والمشاهير في «الجولف الخيري»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

رفض نجم كرة القدم الدنماركي الأسبق بيتر شمايكل وضع مفاضلة بين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجمي برشلونة وريال مدريد بتصنيف أحدهما الأفضل في العالم، وقال: لكل من النجمين مميزاته الخاصة وهما يتصدران المشهد الكروي في العالم ثم يأتي من بعدهما بقية نجوم اللعبة الحاليين، لذلك لا يمكنني الحديث عن أيهما أفضل على الآخر، وما يمكنني أن أقوله عن عصري عندما كنت لاعبا إن هناك لاعبا واحدا كان الأفضل في العالم وهو مارادونا.

وجاءت إجابة شمايكل خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تفاصيل بطولة أبوظبي انفيتشينال للجولف الخيرية التي يتنافس فيها فريقان من النجوم السابقين لكرة القدم ورياضات أخرى مع فريق يضم محترفي الجولف وتختتم البطولة غدا ببيع مقتنيات شخصية للنجوم المشاركين في البطولة، ويخصص ريعها لصالح جمعية رعاية مرضى السرطان «رحمه» التي تهدف إلى تحفيز مرضى السرطان الامتثال للعلاج وعدم فقدان الأمل، من خلال التبرعات المالية سيتم إعطاء المرضى وأسرهم الدعم اللازم للتغلب على الأعباء الجسدية والعاطفية والمالية.

حضر المؤتمر الذي عقد أمس في ملعب ياس لينكس بجزيرة ياس، أحمد القبيسي مدير إدارة التسويق والاتصال بمجلس أبوظبي الرياضي منظم البطولة، ونجم كرة القدم الدنماركي الأسبق بيتر شمايكل ونجم الجولف الإسباني بابلو لارازبال.

وتضم البطولة محترفي الجولف في العالم علي رأسهم مارتن كايمر محترف الجولف رقم واحد، ولويس فيجو الحائز علي الكرة الذهبية ورود جوليت الفائز بجائزة بالون دوج.

يضم فريق المشاهير 6 من لاعبي كرة القدم، بما فيهم فيجو، وهي المشاركة الثانية في البطولة لدوايت يورك، بيتر شمايكل ورود جوليت بعد منافستهم ضمن فريق المشاهير في عام 2017، ويضم الفريق أيضا هيكي كوفالينن السائق الفنلندي الحائز على المركز الأول خلال مشاركته في سباق الفورمولا-1 بين عامي 2007 و2013، بالإضافة إلى بريان لارا وهو واحد من أفضل لاعبي الكريكيت في العالم علي مر العصور.

ويضم فريق فيجو مجموعة من أبطال الألعاب الأولمبية منهم مايك فيليبس النجم الويلزي للرجبي، السير ماثيو بينسنت الحائز على أربع ميداليات ذهبية في رياضة التجديف ورولاند شويمان أحد السباحين الأكثر نجاحا في جنوب أفريقيا في كل العصور، والثنائي بويزليف كيث دافي وبريان ماكفادن.

وأكد أحمد القبيسي أن مجلس أبوظبي الرياضي يسعد بتنظيم البطولة للمرة الرابعة على التوالي، مشيرا إلى الأهداف الخيرية التي تحققها في كل عام بدعم مرضى السرطان، وإلى الدور الذي تلعبه في الترويج لأبوظبي سياحيا من خلال تواجد نخبة من نجوم الرياضة في مختلف الألعاب والاهتمام والمتابعة الإعلامية التي تجدها البطولة.

من جهته قال بابلو لارازبال إنه يسعد دائما بالتواجد في أبوظبي التي وصفها بأنها في قلبه، مشيرا إلى أن البطولة فرصة ترفيهية وتنافسية بأهداف خيرية وأنه فخور بالمشاركة في هذا الحدث متمنيا التوفيق للجميع.