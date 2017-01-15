«الزعيم» يحافظ على «العلامة الكاملة» لدوري الطائرة

أسامة أحمد (الشارقة)

حافظ العين على «العلامة الكاملة» لدوري الدرجة الممتازة للكرة الطائرة بفوزه مساء أمس الأول، بصالته على الأهلي 3/‏‏صفر ضمن مباريات الجولة السادسة معززاً صدارته للمسابقة «18 من 18» بعد نجاحه في تحقيق الفوز في مبارياته الـ6 التي لعبها على حساب عجمان وبني ياس والجزيرة والشباب والنصر والأهلي ليغرد في القمة منفرداً، خصوصاً وأن الفريق منذ بداية الموسم رفع شعار المحافظة على المكتسبات التي حققها في الموسم الماضي بحصوله على «الرباعية» الدوري وكأس الاتحاد وكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة وكأس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وواصل «الفرسان» «مسلسل» الهزائم ليتجرع الفريق مرارة الخسارة الخامسة على التوالي أمام النصر وعجمان والوصل وحتا والعين والذي يملك في محصلته «نقطة يتيمة» حصل عليها بالخسارة أمام «البرتقالي» بنتيجة 3/‏‏2.

وبصالة المعهد البترولي استعاد بني ياس نغمة الفوز، في الظهور الأول للكوري الجنوبي آهن مدرب الفريق الذي تسلم المهمة خلفا للكرواتي ليوندر بارسيا الذي تمت إقالته، على حساب النصر بنتيجة 3/‏‏1 معيداً «السماوي» إلى سكة الانتصارات في وقت مهم، خاصة بعد الهبوط الاضطراري للطائرة السماوية في 3 مباريات أمام العين الجزيرة والشباب.

ونجح الكوري آهن في قيادة الفريق إلى 3 نقاط مهمة من أجل اللحاق بركب الأربعة الكبار رافعاً رصيده إلى 5 نقاط وخصوصا أن «السماوي» حلق بأول ألقاب الموسم الجديد حينما فاز بكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة.

وتجمد رصيد الأزرق النصراوي عند نقاطه الست والتي حصل عليها من فوزين على حساب الأهلي وحتا والخسارة أمام الوصل والعين وبني ياس.

وبصالة الجزيرة فاز الشباب على «فخر أبوظبي» 3/‏‏صفر لينجح «الجوارح» في اصطياد جميع عصافير «موقعة العاصمة» بحجر واحد فض الاشتباك مع المنافس بعد تساويهما في عدد النقاط قبل الجولة لينفرد بـ «الوصيف» بـ 12 نقطة من 5 مباريات حصل عليها بالفوز على الوصل وحتا وبني ياس والجزيرة فيما خسر أمام المتصدر العيناوي بينما تجمد رصيد الجزيرة عند نقاطه التسع.

وتنطلق الجولة السابعة يوم الجمعة المقبل حيث يحل عجمان «الحصان الأسود» ضيفا على الشباب «الوصيف» في مباراة مهمة للفريقين بينما يحل الجزيرة ضيفا على النصر في مباراة «تضميد الجراح» بينما يخوض بني ياس اختباراً سهلًا أمام الأهلي.

وتستكمل مباراة الجولة يوم السبت بمواجهة ساخنة بين المتصدر العيناوي والمتحفز الوصلاوي بزعبيل.