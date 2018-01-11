دبي (الاتحاد)

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، أمس انطلاق فعاليات النسخة 15 لكرنفال كأس دبي العالمي والذي أقيم بمضمار ميدان، وتألف من 7 أشوط، تضمنت الجولة الأولى من كأس آل مكتوم للتحدي بشقيها العربي والمهجن، وبلغت إجمالي جوائز الحفل مليون ومائة ألف دولار برعاية لونجين.

وتوج الجواد الأميركي «باديس داي» بطلًا لكأس آل مكتوم للتحدي للخيول العربية لمسافة 1600 متر للفئة الأولى، فيما حلق الجواد القوي «هيفي ميتال» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بلقب الجولة الأولى لكأس آل مكتوم للتحدي المخصص للخيول المهجنة الأصيلة البالغ إجمالي جوائزها المالية ربع مليون دولار.

وفاز الجواد «بن بطل» لجودلفين بلقب سباق سنجسبيل ستيكس للفئة الثالثة لمسافة 1800 متر «عشبي» البالغ جوائزها 175 ألف دولار.