«بلد الريف» يحلق بسباق «ماراثون العين»

العين (الاتحاد)

واصلت خيول صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، تألقها في سباقات الخيول العربية الأصيلة، حين حققت «ثنائية» مستحقة أمس الأول، في خامس سباقات مضمار نادي العين للفروسية والرماية والجولف الذي تألف من 7 أشواط، وبلغ مجموع جوائزه المالية 555 ألف درهم برعاية مضمار نادي العين للسباق، وشمل السباق كأس مزرعة الوثبة المخصص لملاك خيول الإسطبلات الخاصة، برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، وشهد الحفل نحو 7 آلاف متفرج من جماهير وعشاق الفروسية.

جاء الفوز الأول لخيول صاحب السمو رئيس الدولة عبر المهر «افراج» بإشراف ايريك ليمارتنيل، وبقيادة تاج اوشي الذي اكتسح منافسيه في الشوط الثالث لمسافة 2000 متر على لقب سباق البصرة البالغ إجمالي جوائزه المالية 70 ألف درهم، وسيطرت خيول صاحب السمو رئيس الدولة على المراكز الثلاثة الأولى وسجل البطل 2:23:20 دقيقة.

وتحقق الفوز الثاني عبر المهرة الشقراء «بينونة» بإشراف ايريك ليمارتنيل وبقيادة جيرالد افرانش في الشوط الخامس لمسافة 1600 متر على لقب سباق الجاهلي البالغ إجمالي جوائزه المالية 70 ألف درهم، وسجلت البطلة 1:53:27 دقيقة.

وحلق الجواد «بلد الريف» لإسطبلات العجبان، وبإشراف عبدالله ألحمادي وبقيادة فرناندو هارا، بلقب الجولة الثانية من سلسلة سباقات ماراثون العين لمسافة 3200 متر «تكافؤ»، المخصص للخيول العربية الأصيلة البالغ إجمالي جوائزه المالية 100 ألف درهم، بعد أداء دراماتيكي «صارخ» في المراحل النهائية، وسجل البطل 3:53:44 دقيقة.

وتمكن الجواد «آوت رانك» لفتحي السيد اقزيمة، بإشراف مصبح المهيري، وبقيادة باتريك كوسجريف، من حسم لقب الشوط الثاني لمصلحته بفارق 0,75 طول، ليتوج بكأس سباق «كأس برنامج دارلي للتدريب» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1000 متر «تكافؤ»، بمشاركة 15 خيلا تنافست على جوائز مالية بلغت 75 ألف درهم، وسجل البطل 59:72 ثانية.

ومنح الجواد «أكبر دي برليز» لفيصل الرحماني وبقيادة جورج بيكل المدرب هلال العلوي الثنائية، وخطف كأس الشوط الرابع لمسافة 2000 متر المخصص للخيول العربية الأصيلة «تكافؤ» على لقب سباق «الصاروج» البالغ إجمالي جوائزه المالية 75 ألف درهم، وسجل البطل 2:23:09 دقيقة.

وسطر الجواد «آر بي جولياث» لعبد الغني عبدالله عبد الغني، فوزاً مثيراً في الشوط السادس على لقب سباق «المقام» المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر تكافؤ، والبالغ إجمالي جوائزه المالية 85 ألف درهم مانحاً المدرب هلال العلوي الثلاثية في الحفل، وسجل البطل 1:50:89 دقيقة.