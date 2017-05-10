قطع الزجاج حول عينيكِ للتجمل!

أبوظبي (الاتحاد)

كشف عالم الموضة عن صيحة جديدة أكثر غرابة قد تقشعر لها الأبدان للوهلة الأولى، وهي محدد العيون الزجاجي.. وحسب الموقع الإلكتروني popsugar تبدو الإطلالة النهائية جذابة مع إضاءة بريق الزجاج لمنطقة العيون؛ لذلك لاقت قبولاً وانتشاراً بين الفتيات على «انستغرام»، واللاتي أجرين بعد التغييرات عليها بحرية.

ويمكن لأي فتاة تنفيذ تلك العملية الجريئة بسهولة، سواء على طرف عينيها أو على الجفن بأكمله، حيث لا يتم وضعه بقطع من الزجاج الحقيقي كما يبدو، ولكن باستخدام ورق لامع ثلاثي الأبعاد، يمكنك الحصول عليه من أي متجر.