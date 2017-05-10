المخاطر تهدد «مدخني المناسبات الاجتماعية»

أبوظبي (الاتحاد)
قد تحسب أن تدخينك سيجارةٍ أو اثنتين خلال وجودك مع أصدقائك في مناسبةٍ ما أمرٌ غير ذي بالٍ، ولا يشكل ضرراً بالغاً على صحتك. لكن دراسة جديدة تشير إلى أن ذلك قد لا يقل خطورة على القلب، من التدخين بشكلٍ منتظم.
وأفاد باحثون أميركيون بأن مخاطر الإصابة بضغط الدم المرتفع، أو الارتفاع المثير للقلق في نسبة الكوليسترول، تتساوى بين من يُعرفون بـ «مدخني المناسبات الاجتماعية» والمدخنين العاديين.
|
وأظهرت الدراسة أن 10% من المبحوثين قالوا إنهم من «مدخني المناسبات الاجتماعية»، بينما أفاد 17% بأنهم يدخنون يومياً.
|
ونقلت صحيفة «دَيلي تليجراف» البريطانية عن غافليك قولها «10% من أفراد عينة الدراسة قالوا إنهم يدخنون بين الحين والآخر، والكثير منهم شبان، وهم على الطريق بالفعل للإصابة بأمراضٍ في القلب».