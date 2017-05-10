«لو» البلجيكية.. قطة خيالية

يتبع عالم الجمال والموضة نجمات صغيرات مثل عقدة شعر نورث ويست «ابنة كيم كارداشيان»، وضفائر بلو آيفي «ابنة بيونسي»، وتصفيفة شعر سوري كروز «ابنة توم كروز وكاتي هولمز».. فيما ظهرت على الساحة حالياً طفلة أخرى، وهي البلجيكية لو مونجيل البالغة من العمر 6 سنوات، والتي اشتهرت بسبب شعرها المجعد الذي يبدو وكأنه شعر قطة خيالية.

وحسب موقع vogue أثارت لو مونجيل اهتماماً كبيراً على «إنستغرام»، بعدما نشرت لها مصففة شابة، يحمل حسابها اسم «YouthSmhr»، صورة في قبل بضعة أسابيع مستوحاة من الملابس الرياضية اليومية، وهي تمسك بدميتها، والتي حصلت على ما يقرب من 2500 إعجاب.

وتقول جيزيل مونجييل والدة لو، وهي نصف كونغولية ونصف بلجيكية، إن شعر ابنتها يبلغ طوله 20.5 بوصة ويلفت أنظار الناس دائماً الذين يصفونه بأنه مذهل، بل ويسألونها عما إذا كان مستعاراً.

وأضافت أن العناية بشعر ابنتها تتطلب تمشيطه كل أسبوع بأمشاط وفرش معينة وإلا سيصبح معقداً للغاية، كما تستخدم أيضاً زيوتاً وشامبوهات مرطبة، وتصففه غالباً على شكل جدائل حتى تتمكن من السيطرة عليه. بطبيعة الحال، تحب لو شخصية ديزني رابونزيل وترفض أن تقص أمها شعرها على الإطلاق.