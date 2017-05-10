لماذا لا يعترف الرجال أبداً بأنهم مخطئون؟!

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت دراسة اجتماعية نشرها الموقع الإلكتروني elite daily، أنه لا شيء يجعلك تريدين اقتلاع شعرك والصراخ والجز على أسنانك أكثر من شخص يرفض الاعتراف بأنه على خطأ، وأشار إلى أنه قد تجدين نفسك في خلاف أو نقاش مع رجل سواء أكان شريك حياتك أو شقيقك أو والدك أو حتى زميلك، والذي يجعلك تقسمين بأن الرجال لا يمكنهم أبداً الاعتراف بأنهم أخطأوا، خاصة خلال وصولهم إلى حالة عصبية معينة.

إلا أن العلم يؤكد أن اعتقادك صحيح، ولكن الأمر خارج عن إرادة الرجال، حيث اكتشف العلماء صلة بين الرجال الذين لديهم مستويات مرتفعة من هرمون تستوستيرون، وكونهم عنيدين ويعتقدون أنهم على صواب حتى عندما لا يكونون كذلك. وقسم العلماء المشاركين إلى مجموعتين، وأعطوا الأولى تستوستيرون إضافياً، ولم تحصل الثانية على شيء. ثم طرحوا على المجموعتين مسائل رياضية.

ويقول كولين كاميرر، أستاذ الاقتصاد السلوكي في معهد كاليفورنيا للتقنية، المعروف بـ «كالتيك» اختصاراً، والذي قاد الدراسة «لقد وجدنا أن مجموعة الرجال الذين يرتفع لديهم هرمون التستوستيرون كانوا أسرع في إصدار الأحكام المفاجئة التي يكون فيها عادة التخمين الأولي خاطئاً».

وأضاف أن التستوستيرون إما يثبط عملية الفحص العقلي للعمل أو يزيد الشعور البدهي داخل الرجل «أنا على حق بالتأكيد».