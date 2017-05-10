أسطورة الكهف الأزرق تحيّر سياح إيطاليا

أبوظبي (الاتحاد)

يشهد الكهف الأزرق بإيطاليا الملقب بمغارة «أزارو» إقبالاً كبيراً على زيارته، حيث يعد أحد أهم المزارات السياحية في «كابري» الإيطالية، وحسب معلومات يقدمها المرشدون للسياح الذي يعبرون كثيراً عن حيرتهم تجاه ألوان الكهف.. يقال إن الكهف مأوى للشخصيات الشريرة وغريبي الأطوار منذ العصر الروماني، في حين أن التفسير الصحيح لظهور الضوء الأزرق انعكاس ضوء الشمس على فتحة قريبة من سطح البحر.

ويقول المرشدون، إن أفضل توقيت لزيارة الكهف وقت الظهر عندما تبدأ الشمس في السطوع على باب الكهف، الذي تغمره المياه حتى منتصفه، حيث يصل طوله إلى 50 متراً تقريباً وعرضه 30 متراً، أما مدخل الكهف، فيتكون من فتحة مربعة الشكل تبلغ مترين في الجدار الصخري، أما الجزء الداخلي من الكهف، والمعروف باسم الدومو «الكاتدرائية»، فيبلغ ارتفاعه نحو 144 متراً، ويصل عمق المياه تحته إلى 133 متراً.

وأطول كهوف العالم في هضية بينيرويل في جنوب ولاية كنتاكي في الولايات المتحدة، وَفي بلاك هيلز في داكوتا الجنوبية في الولايات المتحدة، وفي شبه جزيرة يوكاتان في المكسيك.