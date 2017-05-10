مريم تغلف الشوكولاتة بعبارات زمن الطيبين

هناء الحمادي (أم القيوين)

تهوى التصميم بـ«الفوتوشوب»، وكانت تبرمج ذلك على مجموعة من توزيعات المواليد، لكن الحال لم يستمر فترة طويلة، حيث وجدت تلك التوزيعات تحتاج إلى الكثير من الوقت والجهد لإنجازها خاصة عندما تزيد الطلبات، لكن ذلك لم يمنع مريم آل علي خريجة الصيدلة من كليات التقنية العليا بالشارقة من ابتكار مشروع مميز له علاقة بالماضي وأيام الطيبين.

تشكيل حلويات الشوكولاته بنكهات مختلفة هي الانطلاقة لمشروع «fiola_touch» على «إنستغرام» للمناسبات السعيدة ما بين الأعراس إلى التخرج والمواليد، وتقول إنه منذ انطلاق المشروع كان الإقبال واضحاً على توزيعات الشوكولاته، حيث إن كل التغليفات مختلفة عن بقية المشاريع الأخرى، فهي تحمل تصاميم طابع «حلاوة الطيبين» بمعنى رسومات المشروبات القديمة، أما «عشاق القهوة» فمعظم تغليفاتهم تحمل طابع عبارات جميلة مثل قهوة الصباح، جرعة السعادة، نحتسي القهوة، تحبونها سادة ولا سكر زيادة ؟، مزاجي قهوة.

وبالنسبة للمناسبات التراثية لم تغفل مريم في تصميم مجموعات متنوعة لمناسبة حق الليلة، التي تضم الكثير من نكهات الشوكولاته، بتغليف يناسب حق الليلة مع رسومات جميلة وعبارات أجمل تحمل عبق هذه المناسبة التي يحتفل بها الكبار والصغار.

حلو الطعم في الفم كانت هي الفكرة الأساسية التي سعت لها مريم في مشروعها، فقد وجدت أن حلويات الميني التي تعدها تنال مذاق الكثير، وتقول عنها «بالفعل كتابة بعض الكلمات الجميلة لاقت الإعجاب، فقد استطاعت أن تضيف لمساتها الخاصة لكل نوعية خاصة أنها تأتي بالحجم الصغير، معترفة أن الطلبات على الشوكولاته تزداد في إجازة الأسبوع وفي المناسبات السعيدة، حيث تكثر تلك المناسبات وأغلب الزبائن من الفتيات والشباب، الذين وجدوا من تلك الحلويات هدايا جميلة توزع على الأهل والأصدقاء.