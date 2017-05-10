ماكولي: شائعات وفاتي لا تزعجني

أبوظبي (الاتحاد)

تناولت وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، شائعة وفاة بعض أبطال الأفلام القديمة، خاصة الذين قدموا تلك الأدوار وهم في سن الطفولة، ومنهم الصغير ماكولي كولكن الذي لعب دور كيفن في فيلم «وحيد في المنزل»، والذي لقب بالطفل المعجزة لمهارته في تجسيد الشخصية، ونسي الجميع دور المخرج والمصور ونسبوا الأمر إليه في خداع عدد من اللصوص الذين حاولوا السطو على المنزل أثناء سفر ساكنيه بعد أن نسيه والداه في المنزل عند سفرهم.

وبعد مرور 27 عاماً على طرح أول أفلام السلسلة أكد ماكولي كولكن اعتزازه بدور كيفن الذي كان سبب شهرته، وعدم انزعاجه من الأخبار التي تتحدث عن وفاته رغم أنه على قيد الحياة ويواصل مسيرته الفنية، مشيراً إلى أن «Home Alone» أصبح من التقاليد التي ترافق أي عائلة خلال عطلة رأس السنة الميلادية.