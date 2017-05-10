أغرب عادات وتقاليد الشعوب

أبوظبي (الاتحاد)

نشر موقع mawdoo3 تقريراً تناول عادات وتقاليد الشعوب، التي تدل على ثقافتهم وتكشف الكثير من الموروث الفكري لتلك المناطق، ومن تلك العادات:

. مهرجان الجبنة المتدحرجة في إنجلترا في إطار تقليد يعود إلى العصر الرّوماني، حيث يقوم بعض المتسابقين بالرّكض حتّى يلحقوا عجلةً من الجبن رُميت من أعلى جبل يصل وزنها إلى 7 كغم، ومن يصل إلى هذه العجلة يحتفظ بها.

. مهرجان مسيرة زومبي في الولايات المتّحدة، الذي بدأ هذا المهرجان قبل بضع سنوات، حيث يقوم سكّان مدينة بوسطن بمسيرة تُدعى «مسيرة الزومبي»، والّتي تُقام من بوسطن إلى ساحة جامعة هارفرد في كامبريدج، حيث يمشي هؤلاء السكّان وهم ملطّخون بالدّماء، وهدف هذا البرنامج الحصول على وقتٍ ممتعٍ فقط.

. عيون الدّجاج للتنبّؤ بمستقبل الزّواج، حيث يقوم أهل العروسين في قبيلة (مياد) في الصّين بذبح دجاجةٍ وطبخها، وبعد ذلك ينظرون إلى عينيها فإذا كانتا متشابهتين فهذا يعني أنّ الزّواج سيكون موفّقاً، وإذا كانتا مختلفتين فهذا يعني أنّ الزّواج سيكون فاشلاً، وبذلك يُلغى مشروع الزّواج تماماً.

. مكافأة القردة في تايلاند، وترجع هذه العادة إلى أسطورة صيام «راما»، وهو بطل رومانيا الّذي كافأ ملك القردة بوليمة بسبب تحالفه معه ووقوفه إلى جانبه، ولذلك يُدعى في تايلاند كلّ سنة 600 قرد ويقدّم لهم 300 كغم من الفواكه حتّى يأكلوها.