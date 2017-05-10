الوجبات السريعة تسبب الخرف !

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت دراسة عن أن تناول الوجبات السريعة في فترتي الصبا والشباب، قد يجعل المرء يعاني في مرحلة منتصف العمر تدهور بعض قدراته الذهنية، تلك التي تندرج في إطار القدرات الإدراكية، التي يُلحق بها «الخرف» أضراراً بالغة. وأظهرت الدراسة، التي تابع الباحثون خلالها حالات المبحوثين على مدار عقود عدة، أن إصابة الإنسان بارتفاع في ضغط الدم أو زيادة في نسبة الكوليسترول في الصغر، مع التدخين، قد تضر بشدة بقدراته الإدراكية.

وأشار الباحثون إلى أن الوجبات السريعة والتدخين في فترة الشباب، يضيفان إلى عمر المخ ست سنوات، إضافية بحلول منتصف العمر، وهو ما يعني أن علامات «الخرف» قد تبدأ في الظهور على الإنسان في سنٍ مبكرة على نحوٍ لا يصدق.

وأظهرت الدراسة، التي أجراها علماء فنلنديون وشملت أكثر من ألفي شخص بالغ، أن أفراد عينة البحث الذين تركوا أنفسهم عرضةً لعوامل تهدد صحة القلب والأوعية الدموية، كانوا أقل مستوى في الاختبارات التي أُجريت لهم، للتعرف إلى قدراتهم الإدراكية. وسبق أن كشفت دراساتٌ سابقة عن أن تقلص تدفق الدم إلى المخ بسبب الإصابة بأي متاعب في القلب يفاقم المشكلات التي يعانيها الإنسان على صعيد تدهور قدراته المعرفية. ولكن في ضوء نتائج الدراسة الجديدة، يبدو أيضاً أن الآثار السلبية لمثل هذا الأمر، قد تبدأ قبل وقتٍ طويلٍ من ظهور أي مؤشراتٍ ملموسة على تدهور القدرات الإدراكية.