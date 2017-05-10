قضية «الثأر» في «طلقة رصاص»

القاهرة (الاتحاد)
«طلقة رصاص».. تمثيلية درامية اجتماعية صعيدية، تناولت مشكلة وقضية في غاية الأهمية، وهي قضية الثأر في صعيد مصر، وكيف أن غالبية الأهالي هناك يرون أن حكم المحكمة على القاتل شيء، وحكم الناس شيء آخر.
دارت الأحداث حول الفتاة الصعيدية «زينب» التي تولت تربية شقيقها بعد مقتل والدها، حتى تخرج من كلية الهندسة، وتزامن تخرجه مع خروج قاتل والدهما من السجن، وتطلب منه شقيقته أن يأخذ بثأر الوالد، ولكنه يرفض فكرة الثأر، بداعي أنه متعلم ويريد تطبيق القانون، وتهدده شقيقته بقطع علاقتها به، وتنصرف عائدة إلى بلدتها، ويفكر قاتل والدها «حسنين» في الزواج منها لتبرد نارها، وتنتهي كل مشاكلهما معاً، وتوافق على الزواج منه، وتجد في موافقتها فرصة لتقتله، وتطلق عليه الرصاص بالفعل في ليلة زفافهما، وتهرب من الصعيد لتختبء لدى شقيقها في القاهرة، ويكتشف البوليس أن القتيل توفي نتيجة تعرضه للقتل بالطعن من الخلف بآلة حادة، وأن الطلقات التي خرجت من المسدس أصابته إصابة طفيفة لم يكن لها أي تأثير في وفاته، وبعد فترة تكشف «مسعدة» طليقة «عطوة» أن طليقها وراء جريمة القتل، ويعثر البوليس على السكين الذي قام بتنفيذ جريمته به، وتحصل «زينب» على البراءة، وتغير مفهومها تجاه الثأر.
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