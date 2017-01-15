«يد الإمبراطور» تعود لمنصات التتويج بعد 10 سنوات

رضا سليم (دبي)
نجح فريق الوصل لكرة اليد في العودة لمنصات التتويج بكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة بعد غياب 10 سنوات، حيث كانت المرة الوحيدة التي فاز فيها الفريق بالكأس موسم 2005- 2006، إلا أن الفريق غاب عن منصات التتويج عن كل البطولات منذ 6 مواسم، بعد فوزه بدرع الدوري موسم 2009- 2010، فيما كانت آخر بطولة في كأس رئيس الدولة موسم 2006- 2007.
ويأتي الفوز بالكأس هذه المرة مختلفاً، لأنها المرة الثانية في تاريخ الوصل بعدما كسر عقدة النهائيات، حيث سجل الإمبراطور الرقم القياسي في الصعود للنهائيات والحصول على الوصافة دون أن يفوز بالكأس.
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وقدم إبراهيم عبدالملك الأمين العام للهيئة العامة للشباب والرياضة التهنئة لنادي الوصل على الفوز بالكأس، وللنادي الأهلي على وصوله للمباراة النهائية، وقال: «ما أسعدني أن البطولة أقيمت باللاعبين المواطنين وغياب تام للاعبين الأجانب، وهو ما سمح لأبنائنا المواطنين بإبراز قدراتهم على قيادة فرقهم، وهذا له مردود إيجابي على المنتخب الوطني».
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وقال نبيل عبدالكريم، عضو مجلس إدارة الوصل رئيس لجنة الألعاب الجماعية: البطولة تحققت بتكاتف الجميع، ومساندة مجلس إدارة النادي برئاسة راشد بالهول، ومساندة وليد الشيباني الذين وفَّروا الدعم للفريق هذا الموسم، بل كان الفريق الوحيد في كل الألعاب الجماعية الذي أقام معسكراً خارجياً، وكان الرد في الملعب بالفوز بالكأس.
وأضاف: الفوز بالكأس محفِّز للدوري، خصوصاً أن الفريق في الصدارة، ولو أن الفريق في مراكز متأخرة ربما كان الأمر يكون بعيداً إلا أن التربع على الصدارة كفيل بأن نكمل المسيرة بنفس الروح، مشيراً إلى أن توزيع البطولات بين 3 فرق يؤكد تقارب المستويات بين كل الفرق.