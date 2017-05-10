رمى بنفسه مع ابنه الصغير أمام قطار

انتحر شاب في السادسة والعشرين كان سيحاكم في بار-لو-دوك في شمال شرق فرنسا بتهمة «الابتزاز» بعدما قفز مع ابنه البالغ ثلاث سنوات أمام قطار على ما أفادت النيابة العامة.
ووقع الحادث فجر الثلاثاء قرب بار-لو-دوك على ما اوضح المدعي العام اوليفييه غلادي. وأدى الحادث الى مقتل الرجل وابنه.
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وكان يفترض ان يمثل الرجل الشاب بعد ساعات أمام المحكمة الجنائية بتهمة محاولة ابتزاز أموال من مقيمين في بار-لو-دوك من خلال توجيه «رسائل إليهم يهددهم فيها بكشف أشياء عنهم في حال لم يدفعوا له المال» على ما قال المدعي العام.
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