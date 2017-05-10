رمى بنفسه مع ابنه الصغير أمام قطار

ميس - (أ ف ب)

انتحر شاب في السادسة والعشرين كان سيحاكم في بار-لو-دوك في شمال شرق فرنسا بتهمة «الابتزاز» بعدما قفز مع ابنه البالغ ثلاث سنوات أمام قطار على ما أفادت النيابة العامة.

ووقع الحادث فجر الثلاثاء قرب بار-لو-دوك على ما اوضح المدعي العام اوليفييه غلادي. وأدى الحادث الى مقتل الرجل وابنه.

وعثرت فرق الإسعاف على مسافة قريبة على سيارة الرجل التي ترك فيها رسائل تفسر فعلته.

وكان يفترض ان يمثل الرجل الشاب بعد ساعات أمام المحكمة الجنائية بتهمة محاولة ابتزاز أموال من مقيمين في بار-لو-دوك من خلال توجيه «رسائل إليهم يهددهم فيها بكشف أشياء عنهم في حال لم يدفعوا له المال» على ما قال المدعي العام.

واوضح غلادي ان الرجل «كان يعاني من سلسلة من المشاكل العائلية والمالية أدخلته في دوامة جنح غير اعتيادية».