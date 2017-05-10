أوباما: أنا أسير «السيلفي»

ميلانو- (أ ف ب)

أعرب الرئيس الاميركي السابق باراك اوباما عن ارتياحه لتحرره من الإجراءات الأمنية المفروضة على سيد البيت الأبيض لكنه اكد انه بات «أسير صور السيلفي».

واستقبل اوباما وهو ضيف شرف على القمة العالمية للأغدية في ميلانو (شمال ايطاليا) بحرارة فيما صفق له الحضور البالغ عدده ثلاثة آلاف شخص دفعوا بين 650 و850 يورو للاستماع إليه.

وقد شارك اوباما في جلسة أسئلة وأجوبة مع سام كاس الطاهي السابق في البيت الأبيض ومستشاره حول مسائل التغذية.

واقر الرئيس السابق انه بات الآن «أسير السيلفي» موضحا «يمكنني ان اتنزه اينما أشاء شرط ان اقبل بان تلتقط لي صورة سيلفي كل خطوتين». واوضح ان السنوات التي امضاها في الرئاسة علمته ان يكون اقل توترا. وقال مازحا «عندما يكون المرء رئيسا للولايات المتحدة يرتكب أخطاء يومية (..) نصف الشعب يعتبره غبيا».