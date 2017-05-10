بعد 90 عاماً من الغموض.. كشف سر اختفاء «أغاثا كريستي» !

أبوظبي (الاتحاد نت)

هو اللغز الأخير الذي كان متبقياً في حياة ملكة الألغاز والغموض والإثارة. فبعد 91 عاماً كاملة من اختفاء كاتبة الروايات البوليسية الشهيرة أغاثا كريستي لمدة 11 يوماً من دون أن يدرك أحد أين كانت في تلك الفترة. جاء الكاتب أندرو ويلسون ليقدم نظريته في هذا الصدد، والتي يزعم أنها تفك طلاسم هذا اللغز.

فبحسب رواية جديدة مستوحاة من قصة حياة أغاثا، التي وصفها الكثيرون بملكة الرعب والقصص البوليسية، أشار ويلسون إلى أنه يعتقد أن التبرير الذي قدمته الكاتبة ذائعة الصيت لاختفائها، وهو معاناتها من فقدان الذاكرة، لم يكن سوى محاولة لإخفاء حقيقة أنها حاولت الانتحار خلال فترة الاختفاء.