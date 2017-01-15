محمد القمزي بطل كأس الريف للقدرة في الوثبة

أبوظبي (الاتحاد)

توج الفارس محمد علي عتيق القمزي على صهوة الجواد «وودبورنيه ستار فلاش» لإسطبلات الريف وبإشراف عمير حسين البلوشي، بطلاً لسباق كأس الريف للقدرة لمسافة 120 كلم «دولي نجمتين» والذي أقيم أمس بقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، بمشاركة 184 فارسا وفارسة من مختلف إسطبلات الدولة.

وأقيم السباق برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، وقرية الإمارات العالمية للقدرة بالتنسيق مع اتحاد الفروسية، وخصصت 4 سيارات للفائزين الأوائل.

وقطع محمد القمزي مسافة السباق في 4:14:22 ساعة وبمعدل سرعة بلغ 28.30 كلم في الساعة، وجاء في المركز الثاني الفارس سعيد سلطان المعمري على صهوة الجواد «شداد» لإسطبلات (إم.آر.إم) مسجلاً 4:15:21 ساعة وبمعدل سرعة بلغ 28.19 كلم في الساعة، وحل في المركز الثالث الفارس عبدالله غانم المري على صهوة الجواد «توم جونز تي إي» لإسطبلات (اف 3) مسجلاً 4:15:22 ساعة وبمعدل سرعة بلغ 28.19 كلم في الساعة. عقب ختام الشوط قام اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية، وانجمار دي فوس رئيس الاتحاد الدولي للفروسية ونائبه الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، وعدنان سلطان النعيمي مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، رئيسة الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل «إيفهرا»، رئيسة السباقات النسائية والفرسان المتدربين بالاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية «إفهار»، ود. عبدالله الريسي مدير عام الأرشيف الوطني، وممثلو الشركات الراعية بتقديم الجوائز للفائزين. وتميزت المرحلة الأولى للسباق لمسافة 40 كلم والتي تم ترسيمها بالأعلام الزرقاء، بالسرعة الكبيرة من الفرسان الذين استغلوا عامل الطقس البارد، حيث بلغ معدل السرعة 27 كلم في الساعة.

وحل في المركز الأول الفارس محمد علي عتيق القمزي على صهوة الجواد «وودبورنيه ستار فلاش» من إسطبلات الريف بعد أن قطع مسافة السباق في زمن قدره 1:24:26 ساعة، بمعدل سرعة 28.425 كلم في الساعة، وجاء في المركز الثاني الفارس البريطاني هارليت كونستانس على صهوة الجواد «خاتم» من إسطبلات الوثبة بزمن قدره 1:24:49 ساعة، بينما حل ثالثا الفارس الهندي بريم سنج على صهوة الجواد «اتش سي في اي بي» من إسطبلات الجزيرة 2 بعد أن قطع مسافة المرحلة في زمن 1:24:53 ساعة. واتسمت المرحلة الثانية لمسافة 35 كلم أيضاً والتي تم ترسيمها بالأعلام الصفراء، بالتقارب بين الفرسان في معدلات السرعة والتي بلغت 27 كلم في الساعة، وهي المعدلات الثابتة للفرسان من المركز الأول وحتى الـ 14 مع فارق لم يتعد أيضاً أكثر من 3 دقائق.