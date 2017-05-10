أبوظبي (وام)

تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود تتضمن دعوة سموه لحضور قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأميركية التي ستعقد في الرياض يوم 21 مايو الجاري. كما تضمنت الرسالة دعوة لسموه لحضور القمة العربية الإسلامية الأميركية التي ستعقد في الرياض خلال الفترة نفسها.

تسلم الرسالة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة لدى استقباله، في مكتب سموه بقصر الرئاسة أمس، معالي ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي. وتم خلال اللقاء، بحث العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بما يعود بالخير والنفع على البلدين. حضر اللقاء معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة، ومعالي الدكتور محمد بن عبد الرحمن البشر سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى الدولة. كما تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، رسالة خطية من فخامة جوزيه ماريو فاز، رئيس جمهورية غينيا بيساو تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

تسلم الرسالة معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، خلال استقباله أمس، بوتشي كاندي وزير الدولة ووزير الداخلية والمفوض السامي لشؤون الحج لجمهورية غينيا بيساو.