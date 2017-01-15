2200 صقر تحلق في أجواء كأس رئيس الدولة

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق في السابعة والنصف صباح اليوم منافسات النسخة الرابعة لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور بمسابقاتها الثلاث (التلواح، تدريب الصقور بالبالون، تدريب الصقور بالطيران اللاسلكي)، وذلك تحت مظلة مجلس أبوظبي الرياضي، وبتنظيم نادي أبوظبي للصقارين وتستمر حتى 27 يناير الجاري، وتقام في ميدان الفلاح بأبوظبي، بمشاركة 2200 صقر و350 صقاراً.

ويقام الحدث للموسم الرابع على التوالي ترجمة للدعم السخي والاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة، لإحياء الرياضات التراثية، والسعي لتنمية حضورها وتفاعلها بشكل أوسع بين أبناء مجتمع الإمارات، تثميناً للإرث العريق ومكوناته الأصيلة وعراقة مسيرته.

وتنطلق البطولة بمسابقات نهائي شوطي التحمل لفئة العامة بمسابقة تدريب الصقور بالطيران اللاسلكي، في حين تقام غداً، 10 أشواط في مسابقة التلواح مقسمة على شوط الرمز جير تبع فرخ، جير تبع جرناس وجير تبع فرخ للملاك والمحترفين.

وبلغ مجموع الجوائز المالية المرصودة للفائزين في جميع المسابقات والأشواط 20 مليون درهم و53 سيارة.