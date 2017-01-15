2200 صقر تحلق في أجواء كأس رئيس الدولة

أبوظبي (الاتحاد)
تنطلق في السابعة والنصف صباح اليوم منافسات النسخة الرابعة لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور بمسابقاتها الثلاث (التلواح، تدريب الصقور بالبالون، تدريب الصقور بالطيران اللاسلكي)، وذلك تحت مظلة مجلس أبوظبي الرياضي، وبتنظيم نادي أبوظبي للصقارين وتستمر حتى 27 يناير الجاري، وتقام في ميدان الفلاح بأبوظبي، بمشاركة 2200 صقر و350 صقاراً.
ويقام الحدث للموسم الرابع على التوالي ترجمة للدعم السخي والاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة، لإحياء الرياضات التراثية، والسعي لتنمية حضورها وتفاعلها بشكل أوسع بين أبناء مجتمع الإمارات، تثميناً للإرث العريق ومكوناته الأصيلة وعراقة مسيرته.
وتنطلق البطولة بمسابقات نهائي شوطي التحمل لفئة العامة بمسابقة تدريب الصقور بالطيران اللاسلكي، في حين تقام غداً، 10 أشواط في مسابقة التلواح مقسمة على شوط الرمز جير تبع فرخ، جير تبع جرناس وجير تبع فرخ للملاك والمحترفين.
وبلغ مجموع الجوائز المالية المرصودة للفائزين في جميع المسابقات والأشواط 20 مليون درهم و53 سيارة.
تشهد منافسات النسخة الرابعة تنظيم 71 شوطاً ضمن ثلاثة نهائيات لمسابقات (التلواح، تدريب الصقور بالبالون، تدريب الصقور بالطيران اللاسلكي) إلى جانب أشواط الرمز التي استحدثها نادي أبوظبي للصقارين والمخصصة لفئة الفرخ وتشمل (شوط الرمز جير، شوط الرمز قرموشة، شوط الرمز شاهين، شوط الرمز تبع)، إضافة إلى شوط كأس الفلاح (تلواح) الذي يشارك به جمع الصقور الفائزة بالمراكز الأولى بجميع الأشواط، للفئات والمسابقات كافة، إضافة إلى منافسات شوط التلواح الذهبي وشوط كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بمجموع 71 شوطاً للفئات والمسابقات كافة بواقع 60 شوطاً في مسابقات التلواح (أشواط الرمز، الملاك، المحترفين، الشيوخ) و3 أشواط لمسابقات تدريب الصقور بالبالون وشوط لمسابقات تدريب الصقور بالطيران اللاسلكي، بجانب 7 أشواط مقسمة على (كأس الفلاح بما يشمل من الملاك- المحترفين- الشيوخ - الشوط الواحد)، (شوط التلواح الذهبي يشمل 3 نهائيات الملاك، المحترفين، الشيوخ) و(كأس صاحب السمو رئيس الدولة بما يشمل 3 نهائيات الملاك، المحترفين، الشيوخ). ... المزيد