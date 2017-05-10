«الفرسان» يتأهل في الصدارة بـ «رباعية» لوكوموتيف

وليد فاروق (دبي)

تأهل الأهلي بجدارة إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2017، وللمرة الثانية في تاريخه، كأول مجموعته، ليضرب موعداً مع فريق الأهلي السعودي في الدور الثاني، وذلك بعد تحقيقه فوزاً كبيراً على ضيفه فريق لوكوموتيف الأوزبكي برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الأخيرة في المجموعة الأولى، والذي استضافه استاد راشد في دبي.

أحرز أهداف الأهلي، سالمين خميس (27)، وإسماعيل الحمادي (58) وجيان (72) وريبيرو (77)،الذي حصل على لقب «رجل المباراة».

وبهذه النتيجة تصدر الأهلي قمة المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة، متفوقاً على فريق استقلال طهران، ليتأهل لملاقاة فريق أهلي جدة السعودي ثاني المجموعة الثالثة يوم 22 مايو الجاري في لقاء الذهاب في جدة على أن يلتقيا مجدداً في لقاء الإياب في دبي بتاريخ 29 مايو الجاري أيضاً، وتفادي ملاقاة فريق العين الذي تأهل متصدراً لملاقاة استقلال طهران ثاني المجموعة الأولى.

واصل الأهلي تقديم مستوياته المتميزة في البطولة القارية، ونجح في تعويض خسارته الوحيدة من فريق لوكوموتيف في الدور الأول، ورغم النقص الهجومي الواضح في تشكيلة الفريق بسبب الإصابات والإيقافات، إلا أن الروماني أولاريو كوزمين مدرب الفريق نجح في التعامل مع المباراة بذكاء وساعده الالتزام الخططي من قبل لاعبيه، وعدم مجاراتهم فريق لوكوموتيف في فتح خطوطه.