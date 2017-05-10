إلتون جون يحيي حفلاً غنائياً في بيروت



تاريخ النشر: الأربعاء 10 مايو 2017 جبيل، لبنان (أ ف ب) يحيي المغني البريطاني الشهير إلتون جون مع فرقته حفلا موسيقيا في ديسمبر المقبل في بيروت، على ما أعلن منظمو مهرجانات بيبلوس الدولية أمس الثلاثاء. وقال المدير الفني لمهرجانات بيبلوس الدولية ناجي باز، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن برنامج المهرجان الصيفي أمس الثلاثاء «أعلن لكم مفاجأة من العيار الثقيل تتكامل مع برنامج الصيف، إلتون جون سيكون في لبنان في ديسمبر مع فرقته كاملة». وتقام الحفلة في مركز «فوروم دو بيروت» في العاصمة اللبنانية فيما تستقبل مدينة جبيل الساحلية (شمال لبنان) حفلات المهرجان خلال الصيف. وسبق لإلتون جون أن أحيا حفلتين في لبنان ضمن مهرجانات بيت الدين الدولية عام 2001 ولكن منفردا. وكان النجم البريطاني قد ألغى في الفترة الأخيرة حفلات كان سيحييها في الولايات المتحدة لإصابته بالتهاب جرثومي خطير إثر جولة في أميركا الجنوبية، وهو يتعافى منه حاليا في منزله في بريطانيا.