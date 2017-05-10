«جاي زي» يسجل أغاني جديدة

نيويورك (أ ف ب)

أكد مغني الراب الأميركي جاي زي مشاركته في مهرجانات عدة في الأشهر المقبلة، في مؤشر على انغماسه مجدداً في الموسيقى، بعدما ركز جهوده في السنوات الماضية على الأعمال.

زي، زوج المغنية بيونسيه الحامل حالياً، ولم يصدر ألبوماً جديداً منذ أصدر «ماغنا كارتا هولي غريل» في عام 2013.

لكن منتج موسيقى الهيب هوب سويس بيتز أثار موجة من التكهنات في الأيام الماضية بنشره على موقع «انستغرام» صورة يظهر فيها جاي زي وكأنه في تسجيل ألبوم.

وأمس الأول الاثنين، أعلن مهرجان «ذي مادوز» في نيويورك أن جاي زي سيقدم حفلين في الخامس والسابع عشر من سبتمبر. سبق ذلك إعلان مهرجاني «أوستن سيتي ليميتس» الذي يقام في تكساس في شهر أكتوبر، و«مايد إن أميركا» الذي يقام في فيلادلفيا مطلع سبتمبر، مشاركة المغني فيهما.

وقال مغني الراب: «إن جزءاً من عائداته في مهرجان فيلادلفيا ستخصص لتمويل جمعية «أي سي أل يو»، المعنية بالدفاع عن الحريات في الولايات المتحدة».

وتقدر ثروة جاي زي بمليار دولار، وهو ركز في السنوات الماضية على الأعمال التجارية، وخصوصاً إطلاق موقع «تيدال» الموسيقي للبث التدفقي.