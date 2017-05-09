«الرئيس اختفى».. الرواية الأولى لبيل كلينتون

نيويورك (أ ف ب)
كتب الرئيس الأميركي السابق بيل كيلنتون رواية مع الكاتب المعروف جيمس باترسون بعنوان «ذي بريزيدنت إز ميسينج» (الرئيس اختفى)، وهي محاولته الأولى في عالم الرواية.
ومن المقرر أن تصدر الرواية في يونيو من عام 2018، وستنشرها دار «ألفرد أبراهام نوف»، ودار «بروان أند كو» التابعة لمجموعة «هاشيت»، بحسب ما أعلن الناشران في بيان. ونقل البيان عن كلينتون الذي شغل منصب الرئيس على مدى ولايتين بين عامي 1993 و2001 «كان العمل على كتاب يصور قصة رئيس بالاستناد إلى ما أعرفه عن هذا المنصب والحياة في البيت الأبيض والعمل في واشنطن، مسليّا جدا، وكان العمل مع جيم مثيرا».
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