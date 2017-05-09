«الرئيس اختفى».. الرواية الأولى لبيل كلينتون

نيويورك (أ ف ب)

كتب الرئيس الأميركي السابق بيل كيلنتون رواية مع الكاتب المعروف جيمس باترسون بعنوان «ذي بريزيدنت إز ميسينج» (الرئيس اختفى)، وهي محاولته الأولى في عالم الرواية.

ومن المقرر أن تصدر الرواية في يونيو من عام 2018، وستنشرها دار «ألفرد أبراهام نوف»، ودار «بروان أند كو» التابعة لمجموعة «هاشيت»، بحسب ما أعلن الناشران في بيان. ونقل البيان عن كلينتون الذي شغل منصب الرئيس على مدى ولايتين بين عامي 1993 و2001 «كان العمل على كتاب يصور قصة رئيس بالاستناد إلى ما أعرفه عن هذا المنصب والحياة في البيت الأبيض والعمل في واشنطن، مسليّا جدا، وكان العمل مع جيم مثيرا».

وسيباع الكتاب على موقع «أمازون» الذي قدمه على أنه كتاب «تشويق» في 400 صفحة، بسعر ثلاثين دولارا. وقال الكاتب باترسون «شكل التعاون مع الرئيس كلينتون ذروة مسيرتي». وأضاف «أنا أروي القصص، وقد أتاحت لنا التجربة مع الرئيس كلينتون أن نروي قصة مثيرة جدا». وسبق أن نشر بيل كلينتون كتبا عدة، منها «ماي لايف» (حياتي) في عام 2004، وهو كتاب سيرة ذاتية حقق مبيعات كبيرة، لكنها المرة الأولى التي ينخرط فيها في كتابة قصة خيالية. وجيمس باترسون كاتب في السبعين من العمر حقق شهرة واسعة برواياته وخصوصا البوليسية، وله أكثر من مئة كتاب منها كتب للأطفال.