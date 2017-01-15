العامري.. «الفرسان الصغار»

أبوظبي (الاتحاد)

لم يقتصر الحضور الجماهيري في مدرجات بطولة الشراع لقفز الحواجز على الكبار فقط حيث شهدت حضورا مميزا من الأطفال الذين يعشقون الخيول بشكل عام والفروسية بشكل خاص.

وجاء التوأم الثلاثي زايد وخليفة وحمد حيدر العامري من بين الحضور الذي لفت انتباه الحضور لاسيما وأن عشقهم للخيل وشغفهم في متابعة فعاليات البطولة لفت انتباه الكثيرين.

وقال والد الثلاثي حيدر العامري إن حب الخيول مغروس في قلوب أبنائه منذ الصغر، ودائما ما يتدربون على ركوب الخيل من أجل إعدادهم للمستقبل، وهو الأمر الذي دفعه لتلبية رغبتهم بحضور فعاليات بطولة الشراع لقفز الحواجز، مؤكدا أنه جاء وأبناءه لتشجيع خيول إسطبلات الشراع التي دوما ما يكون حريصا هو وأبناؤه على متابعتها.

ووجه الشكر إلى الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة إسطبلات الشراع على تنظيم هذه البطولة ورعايتها، مؤكدا أن مثل هذه البطولات يعلم النشء حب التراث الوطني الأصيل.