العامري.. «الفرسان الصغار»

أبوظبي (الاتحاد)
لم يقتصر الحضور الجماهيري في مدرجات بطولة الشراع لقفز الحواجز على الكبار فقط حيث شهدت حضورا مميزا من الأطفال الذين يعشقون الخيول بشكل عام والفروسية بشكل خاص.
وجاء التوأم الثلاثي زايد وخليفة وحمد حيدر العامري من بين الحضور الذي لفت انتباه الحضور لاسيما وأن عشقهم للخيل وشغفهم في متابعة فعاليات البطولة لفت انتباه الكثيرين.
|
|
ووجه الشكر إلى الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة إسطبلات الشراع على تنظيم هذه البطولة ورعايتها، مؤكدا أن مثل هذه البطولات يعلم النشء حب التراث الوطني الأصيل.