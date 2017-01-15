دي فوس: المشاركة العالمية دليل النجاح

أبوظبي (الاتحاد)

أبدى أنجمار دي فوس رئيس الاتحاد الدولي للفروسية ارتياحه الشديد للمشهد الرائع لبطولة الشراع للفروسية، وقال خلال تتويجه للفائزين أمس: أعتقد أن الحدث كان رائعا والنجاح هو العنوان الأبرز خصوصا وأن التنظيم مميز للغاية. وأشاد رئيس الاتحاد الدولي بمنتجع الفرسان الذي يحتضن البطولة، مؤكدا أن هذه الروعة في الإنشاء وما يمتلكه من مضمار لقفز الحواجز ليس غريبا على الإمارات التي عودت العالم على التميز دائما.

وقال: حجم المشاركة في البطولة والوصول إلى 140 فارسا وفارسة يؤكد أن الحملة الترويجية حققت المراد ونجحت بشكل كبير.

وأضاف: البطولة تعد رسمية وتدخل ضمن روزنامة الاتحاد الدولي المؤهلة لنهائيات كأس العالم بالولايات المتحدة العام المقبل، وهو الأمر الذي يعني أهميتها بالنسبة للمشاركين.

كما أشاد دي قوس بالمستوى الذي قدمه الفرسان على أرضية الميدان، مؤكدا أن البطولة كشفت عن مواهب كبيرة سواء للإماراتيين أو لأصحاب الجنسيات لأخرى الشيء الذي يبشر بمستوى واعد لهم في المستقبل.