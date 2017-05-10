بيت لحم (الاتحاد)

توج معالي الدكتور صبري صيدم، وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني، الطالبة عفاف رائد شريف بطلة لتحدي القراءة العربي في دورته الثانية على مستوى دولة فلسطين، وذلك في حفل أقيم في قصر المؤتمرات في بيت لحم حضره ممثلون عن مشروع تحدي القراءة العربي من دولة الإمارات، وعدد من مسؤولي الوزارة وأولياء أمور الطلبة ومديري المدارس والمشرفين.

وكرم معالي وزير التربية والتعليم العالي بطلة تحدي القراءة العربي إلى جانب 400 طالب وطالبة على رأسهم بطلة فلسطين عفاف رائد شريف الطالبة في الصف الحادي عشر بمدرسة بنات البيرة الجديدة برام الله والبيرة بالضفة الغربية، كما كرم معاليه حامد أبو مخو كأفضل مشرف على مستوى الدولة، ومدرسة بنات عرابة الأساسية التي توجت بلقب المدرسة المتميزة على مستوى فلسطين، وكذلك باقي الطلبة العشرة الأوائل.

وقال معالي الدكتور صبري صيدم: "إننا سعداء بما يقدمه أبناؤنا وبناتنا في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشونها والتي لم تكن عائقاً لهم في مسيرة تحصيل العلم واكتساب المعرفة".

وأضاف: "نشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، على إطلاقه لمشروع تحدي القراءة العربي الذي ينظر إليه أبناؤنا اليوم كحافز إضافي يعزز قدراتهم ومهاراتهم المعرفية من خلال خير جليس. إن التحدي أسهم بشكل مباشر بالارتقاء بالقدرات المعرفية لأبنائنا وغرس محبة القراءة في نفوسهم".

من جانبها قالت نجلاء الشامسي أمين عام مشروع تحدي القراءة العربي: "إن الطلبة الفلسطينيين يقدمون مستويات متميزة منذ الدورة الأولى للتحدي، والأمر سيان عند الحديث عن المؤسسات التعليمية الفلسطينية، وكلنا نتذكر تتويج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمدرسة طلائع الأمل الثانوية من نابلس بلقب أفضل مدرسة على مستوى العالم العربي في الدورة الأولى من التحدي". وأضافت الشامسي: "إن حجم الصعوبات التي يعيشها الطلبة الفلسطينيون والمجهود المضاعف الذي يبذلونه لنيل العلم والمعرفة يشار إليه بالبنان، فتحويل المعاناة إلى أمل وترجمة التحديات إلى فرص والمثابرة حتى تحقيق الحلم تمثل عقلية المنتصر، وقد لامسنا ذلك بشكل جلي لدى عشرات الطلبة الفلسطينيين الذين شاركوا في الدورة الثانية من التحدي هذا العام".