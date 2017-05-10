«المعجم التاريخي للغة العربية» ينطلق برعاية سلطان القاسمي

أحمد شعبان (القاهرة)

دشن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، العضو الفخري في مجمع اللغة العربية في القاهرة، مشروع المعجم التاريخي للغة العربية، ضمن اجتماع مجلس اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية، الذي عقد أمس في مقر الاتحاد في مدينة السادس من أكتوبر.

حضر الاجتماع الدكتور حسن الشافعي رئيس اتحاد المجامع العربية، والدكتور عبد الحميد مدكور الأمين العام للاتحاد، والسادة أعضاء المجلس العلمي للمعجم التاريخي للغة العربية، وأعضاء الاتحاد من الدول العربية من الإمارات، ومصر، والسودان، والسعودية، والجزائر، والمغرب، وليبيا، وفلسطين، والأردن، وسوريا، والعراق، وبعض الشخصيات الدبلوماسية في مصر.

تطرق الاجتماع إلى أمور مهمة، على رأسها توحيد أعمال المجامع العربية الخاصة باللغة العربية، وتدشين مشروع المعجم التاريخي للغة العربية.

ورحب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، في كلمته الافتتاحية، برئيس الاتحاد وأمينه العام وممثلي المجامع والمراكز اللغوية، واصفاً هذا اللقاء بالأخوي الذي يجمعنا جميعاً في محبة هذه الدار، مشيراً إلى أن مجمع اللغة العربية في الشارقة جاء من أجل النهوض بالمجامع اللغوية في العالم العربي.