باكستان تحتج على تهديدات إيرانية بضرب أهداف داخل أراضيها

إسلام أباد (د ب أ)

استدعت الخارجية الباكستانية أمس، السفير الإيراني لدى إسلام آباد، مهدي هنر دوست، لتسليمه احتجاج باكستان شديد اللهجة على تهديدات إيرانية بقصف قواعد الإرهابيين داخل باكستان.

وقالت الخارجية الباكستانية في بيان، صدر عنها، إنه تم استدعاء سفير إيران لدى إسلام آباد لنقل قلق باكستان بشأن التصريحات التي أدلى بها رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، الجنرال محمد باقري أمس الأول. وأضاف البيان أن تصريحات باقري «تتعارض مع روح العلاقات الأخوية بين البلدين»، مشيرا إلى أن مثل هذه التصريحات قد تضر بالعلاقات بين باكستان وإيران، خاصة بعد زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.