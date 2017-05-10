أردوغان في الكويت يشيد بالعلاقات مع دول التعاون

الكويت ( وكالات)

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن ارتياحه لمستوى التعاون مع دول مجلس التعاون في المجال السياسي، وأعرب عن أمله في الارتقاء به على مستوى الاقتصاد والدفاع.

ووصل أردوغان أمس إلى الكويت في زيارة رسمية، حيث كان في استقباله أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وكبار رجال الدولة.

وعقد أردوغان مباحثات ثنائية مع أمير الكويت حول العلاقات، ومستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

وشارك أردوغان في مراسم وضع حجر أساس لصالة المسافرين الرئيسة في مطار الكويت الدولي، التي تعد أكبر مشروع تفوز به شركة تركية في الخارج بمفردها.

وقال خلال حفل التدشين: «إنه مرتاح لمستوى التعاون مع دول مجلس التعاون في المجال السياسي»، وأعرب عن أمله في الارتقاء به على مستوى الاقتصاد والدفاع، لكنه قال: «إن حجم المبادلات التجارية بين تركيا ودول الخليج النفطية دون تطلعات الجانبين»، ودعا إلى زيادته.

وقال: «نريد تنمية التجارة مع دول الخليج، والتي بلغت 17.4 مليار دولار السنة الماضية». وأضاف: «إن حجم هذه المبادلات أقل من المستوى المتوقع، بالمقارنة مع القدرات التي نملكها».