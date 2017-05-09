التحقيق في حادث هبوط مروحية قبالة جزيرة مبرز بأبوظبي

دبي ( وام )

قالت الهيئة العامة للطيران المدني، ممثلة بقطاع تحقيقات الحوادث الجوية: «إنها تحقق في حادث إنزال مروحية من طراز( AgustaWestland)، مشغلة بواسطة شركة «أبوظبي أفييشن» فوق مياه البحر قبالة جزيرة مبرز في إمارة أبوظبي. وأوضحت الهيئة في بيان لها أمس أن المروحية كانت في رحلة لنقل بعض العاملين في حقول النفط، وذلك في 29 أبريل الماضي، وقد أقلعت من مطار أبوظبي الدولي في الساعة 12:05 بالتوقيت المحلي، وعلى متنها الطاقم المكون من شخصين وخمسة مسافرين، موضحة أن الطائرة أنجزت الجزء الأول من الرحلة، حيث هبطت في تمام الساعة 12:31 على مهبط منصة نفطية، وتم إنزال أربعة من المسافرين. ونوهت بأنه عند إقلاعها مرة أخرى لتكملة الجزء الثاني من الرحلة ظهرت على شاشات قمرة القيادة رسالة تحذير بوجود عطب، وعليه قرر قائد المروحية التوجه للهبوط في أقرب مهبط، والذي كان على بعد 7 دقائق طيران تقريباً، وأثناء النزول التدريجي لم تتمكن الطائرة من مواصلة طيرانها نتيجة لتفاقم عطل المحرك، وقرر قائدها الهبوط فوق الماء، وأطلق نداء الاستغاثة «Mayday». وأشارت الهيئة إلى أن أفراد الطاقم والشخص المسافر تمكنوا من الخروج من المروحية باستخدام قارب النجاة من دون إصابات، بعدها مالت الطائرة على أحد جانبيها، والذي غطس في الماء، بينما بقي الجانب الآخر عائماً، موضحة أنه تم إنقاذ الطاقم والمسافر بواسطة خفر السواحل الإماراتي، وأجريت لهم إجراءات إسعاف احترازية.

وأوضحت أنه تم إبلاغ سلطة التحقيق في الحوادث الجوية بإيطاليا بصفتها دولة تصميم وتصنيع الطائرة، وتم توجيه الدعوة لها لتعيين ممثل معتمد للدولة في التحقيق، وذلك وفقاً للمعايير الدولية، فيما تم إخبار وكالة سلامة الطيران الأوروبية بصفتها الهيئة المسؤولة عن إصدار النشرات والإرشادات المتعلقة بالصلاحية الدائمة للطائرة، كما تم طلب تعيين خبراء من الشركة الصانعة للطائرة ومشغلها كمستشارين للمحقق المسؤول والممثل المعتمد. وفي هذا الصدد قال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: «الحوادث الجوية تتطلب إجراء تحقيق فوري، وتتمحور أولويتنا الآن في دعم التحقيق لمعرفة الأسباب».