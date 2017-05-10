محمد بن راشد يتوج «صانع الأمل» العربي 18 مايو

دبي (الاتحاد)

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، موعد الحفل الختامي لمبادرة «صنّاع الأمل»، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، في 18 مايو الجاري في قاعة «ساوند ستيج» بمدينة دبي للاستوديوهات.

وتهدف المبادرة إلى إلقاء الضوء على ومضات الأمل المنتشرة في عالمنا العربي، وتكريمهم وتسليط الضوء عليهم، وإبراز دورهم الفعّال في المجتمع في مختلف المجالات.

وسيشهد الحفل الذي يقام برعاية سموه، تتويج صانع الأمل العربي الذي سيحصد مكافأة مالية قدرها مليون درهم إماراتي، وذلك من بين 65 ألف مرشح ينتمون لـ 22 بلداً عربياً، كانت المبادرة قد نجحت في استقطابهم في الفترة بين مارس إلى أبريل الماضي.

وقالت اللجنة المنظمة لمبادرة صناع الأمل، إن تذاكر الحفل الختامي ستكون متاحة مجاناً لمن يرغب في الحضور، وذلك من خلال التسجيل على موقع المبادرة www.arabhopemakers.com. كما أوضحت أن الحفل سيشهد حضوراً مميزاً لعدد من أصحاب السمو الشيوخ وكبار الشخصيات، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام المحلية والإقليمية.