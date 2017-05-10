178 مليار جنيه حجم الاستثمار المتوقع في قطاع العقارات المصري خلال 2017

مصطفى عبد العظيم (دبي)

أكد مسئولون وخبراء عقاريون قدرة القطاع العقاري في مصر على مواصلة وتيرة النمو المتسارعة التي سجلها خلال الأعوام الأخيرة، متوقعين أن ترتفع الاستثمارات في القطاع هذا العام لتصل إلى 178.4 مليار جنيه بنسبة 11.5% وذلك بعد أن بلغت 160 ملياراً خلال العام 2016 بنمو 11% عن العام 2015.

وأبدى هؤلاء تفاؤلاً ملحوظاً بأداء القطاع خلال العام الجاري نتيجة ارتفاع المبيعات بنسبة كبيرة خلال الربع الأول من العام، وسط توقعات بانتعاش أكبر في النصف الثاني من العام وخاصة خلال فترة الصيف مع عودة المصريين المقيمين في الخارج وتطبيق قرار منح إقامات لفترات زمنية محددة لمشتري العقارات من الجنسيات الأجنبية.

وقال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر الدكتور مصطفى مدبولى، إن قطاع العقارات في مصر يعد من بين القطاعات الأكثر أماناً والأعلى ربحية خلال السنوات العشر الماضية عند مقارنته بالاستثمارات الأخرى، حتى في ظل الظروف الاقتصادية التي مرت بها خلال الفترة الماضية وما صاحبها من تحرير سعر العملة، وذلك لأن الطلب على العقار في مصر طلب حقيقي بالنظر إلى تعداد السكان المتزايد.

وأوضح مدبولي أن ما تم استثماره في العام الماضي في قطاع العقارات بمصر وما تم بناؤه وتنفيذه في هذا القطاع في كل المشروعات التي تقوم بها الدولة والقطاع الخاص تجاوز الـ 160 مليار جنيه مصري، وفقا للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، لافتاً إلى أن قطاع العقارات يعد القطاع الوحيد الذي يسجل نموا مزدوج الخانتين، حيث نما في العامين الماضيين بنسبة 11%، متوقعاً أن يصل النمو هذا العام 11.5%، مشيراً إلى انه بالرغم من الصعوبات في السيولة بسبب تحريك سعر الصرف فان هناك تفاؤلا كبيرا بالنصف الثاني من العام الجاري.