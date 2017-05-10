النفط يتماسك رغم مخاوف تباطؤ الطلب وزيادة الأميركي

عواصم (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط أمس في التعاملات الصباحية، لكنها ما زالت تواجه ضغوطا من مخاوف بشأن تباطؤ الطلب وارتفاع إنتاج الخام في الولايات المتحدة مما يزعزع ثقة المستثمرين في قدرة أوبك على إعادة السوق إلى التوازن.

وبحلول الساعة 0852 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 20 سنتا إلى 49.54 دولار للبرميل، بما يفوق أدنى مستوى خلال الجلسة والذي بلغ 49.18 دولار. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 21 سنتا إلى 46.64 دولار للبرميل.

ومن المنتظر أن توفر البيانات الأسبوعية الأميركية الخاصة بإنتاج الخام والمخزونات، علاوة على التقارير الشهرية المعنية بالعرض والطلب والصادرة عن أوبك وإدارة معلومات الطاقة الأميركية هذا الأسبوع، صورة تفصيلية بشأن مدى سرعة انخفاض المخزونات العالمية. وغذى ارتفاع مخزونات البنزين الأميركية بعض المخاوف بشأن الطلب في الولايات المتحدة، حيث بلغت توقعات إنفاق المستهلكين أدنى مستوى في ثلاثة أعوام الشهر الماضي وهبطت مبيعات السيارات على أساس سنوي لمدة أربعة أشهر على التوالي.

وعلى الرغم من التزام منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بتعهداتها بخفض الإنتاج، زادت الإمدادات الأميركية بأكثر من عشرة بالمئة منذ منتصف 2016 إلى 9.3 مليون برميل يوميا مقتربة من مستويات إنتاج روسيا والسعودية. ويقول بنك أوف أميركا ميريل لينش إن انخفاض أسعار النفط يرجع أيضا إلى تباطؤ الطلب.