إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

أعلنت جمعية الظفرة التعاونية توزيع الحقائب الإدارية لمجلس الإدارة المنتخب في دورته الجديدة والتي اسفرت عن فوز محمد بن عشير المزروعي بمنصب رئيس المجلس وحمد عبدالله المزروعي نائبا للرئيس وأمانة سر سالم أحمد المزروعي وتم انتخاب محمد سيف المزروعي أمينا للصندوق وذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد في مقر الجمعية.

وكان اجتماع الجمعية العمومية للظفرة التعاونية الذي عقد بمقر صالة الأعراس بمدينة زايد قد ناقش الميزانية العمومية للجمعية وتضمن الاجتماع أيضا إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة القدامى كما تقرر توزيع أرباح بنسبة 70% من رأس المال على المساهمين وتم توزيع الشيكات على المستحقين بمقر الجمعية في مدينة زايد كما قررت الجمعية توزيع أرباح نقدية وتوزيعات على الأسهم وذلك عن العام المالي المنصرف 2016 - 2017.

وتم خلال الاجتماع إجراء انتخابات مجلس الإدارة الجديدة الذي أسفر عن فوز كل من محمد بن عشير المزروعي وسالم أحمد المزروعي ومحمد مبارك المزروعي ومحمد سيف المزروعي وحمد عبدالله المزروعي وحمدان محمد المزروعي ومحمد سيف بن حفيظ المزروعي وسالم صياح المزروعي وناصر حرموص المزروعي وسيف أحمد المزروعي بعضوية مجلس الإدارة لدورة جديدة مدتها3 سنوات.

وأوضح محمد بن عشير المزروعي رئيس مجلس الإدارة أن المجلس الجديد للظفرة التعاونية سيسير في طريق تحقيق رؤية الجمعية ورسالتها الرامية إلى تفعيل العمل المشترك والتكامل والتكافل الاجتماعي وتقديم خدمات عصرية ودعم مشاريع التنمية الشاملة وتنمية المشاريع الخاصة بقطاعات البيع بالتجزئة والقطاع العقاري وتطوير خدمات حقول النفط والارتقاء بقطاع تأجير السيارات والمعدات وتفعيل قطاع النقل بكافة أنماطه والإسهام في حماية البيئة وصون مقدراتها ورفع مستوى السلامة، وفقاً لمعايير الجودة والكفاءة والتميز.

وأضاف بن عشير أن المجلس انتهى حاليا من توزيع الحقائب الإدارية وسيبدأ فورا في وضع خطط واستراتيجيات مستقبلية للارتقاء بمستوى الأداء داخل فروع وأنشطة الجمعية المختلفة بهدف الحفاظ على أموال المساهمين ودفع عجلة التطوير والتنمية داخل الجمعية بما يحقق مصالح المساهمين ويساهم في تنمية المجتمع المحلي على حد سواء.

وأكمل بن عشير أن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من التغيرات التطويرية في مختلف القطاعات والمجالات وستتم دراسة كافة الفرص الاستثمارية والتنموية المتاحة أمام الجمعية بهدف دعمها وتطويرها وذلك من خلال التواصل البناء بين أعضاء مجلس الإدارة والعاملين في الجمعية وكذلك مساهمي الجمعية وذلك من خلال الاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم في وضع الخطط والسياسات المستقبلية للجمعية مؤكدا أن الجميع سيعمل كفريق واحد ولهدف مشترك واحد وهو الارتقاء بمستوى الجمعية ودعم الدور المجتمعي لها.