«الاقتصاد» تنفذ عمليات استدعاء لسيارات سوزوكي كيزاشي وسويفت

بسام عبد السميع (أبوظبي)

تنفذ وزارة الاقتصاد بالتعاون مع شركة الرستماني التجارية بصفتها الوكيل المحلي لسيارات سوزوكي في الدولة حملتي استدعاء لبعض سيارات سوزوكي كيزاشي، موديل 2013-2014، وسوزوكي سويفت موديل 2010-2014، نظراً لوجود عيوب تصنيعية.

وأوضحت وزارة الاقتصاد في تقرير أصدرته أمس، أن السبب في الحملة يرجع إلى مشكلة متعلقة بمولد حزام الموتور، حيث اكتشفت الشركة وجود نقص في قطعة في تركيبة الحزام، تؤدي إلى فك الحزام بصورة مفاجئة، ما قد يؤدي إلى وقف توليد الكهرباء وإشعال ضوء التحذير في المحرك، كما يؤدي إلى عدم تبريد كاف للمحرك مع إشعال مؤشر حرارة المياه، وهو ما قد يؤدي في أسوأ الحالات إلى توقف المحرك عن العمل وفشل محاولات إعادة التشغيل.

وأوضحت الوزارة، أن التعديلات ستتم مجاناً من قبل الشركة، كما تتولى الشركة إبلاغ مالكي السيارات المعنية بحملة الاستدعاء للسلامة مع توفير التسهيلات للعملاء خلال عملية الاستدعاء، مشيرة إلى أن حملة استدعاء سوروكي سويفت موديل 2010-2014، تعود إلى عدم مناسبة مواد التصنيع في غطاء الغبار، وهو ما قد يحدث تلفاً في الغطاء مع الاستخدام اليومي للغطاء. وأوضحت أن هذا العيب قد يؤدي في أسوأ حالاته إلى حدوث تسريب للزيت؛ بسبب اهتراء جلدة الزيت، ما قد يترتب عليه عدم حدوث ارتياح خلال قيادة السيارة، منوهة إلى أن الشركة ستقوم بفحص السيارات المشمولة بالاستدعاء و استبدال القطع المعنية بالقطع المعدلة مجاناً.

وذكرت الوزارة في تقريرها، أن هذا التحرك يأتي انطلاقاً من حرصها على إجراء المراجعة المستمرة لكل المنتجات في الدولة وتوفير الحماية اللازمة للمستهلكين، مؤكدة أنها تطبق إجراءات صارمة إذا تم رصد أيه مخالفات لنظم سحب المنتج أو القيام بعمليات سحب وهمي، حيث تقوم بالتنسيق مع الدوائر المحلية بمراقبة مدى الالتزام بالتطبيق واتخاذ إجراءات معاقبة المخالفين بخطوات تصل إلى حد إغلاق المنشأة وتحويل المخالفة للقضاء.